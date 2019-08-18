Через повені в Індії з початку літа загинули понад тисячу людей



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Повені в Індії

Більшість жертв потонули, загинули через зсуви або обвалення будівель

З червня цього року через повені в Індії загинуло понад тисячу людей.

Про це повідомляє DW з посиланням на «міністерство рідного краю» Індії.

«У дев’яти регіонах, головним чином на північному сході і на заході країни, зливи забрали життя 1 038 людей», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у штаті Махараштра загинули 245 людей, в Кералі – 155, в Західній Бенгалії – 154, у Біхарі – 130.

Відзначається, що більшість жертв потонули, загинули через зсуви або обвалення будівель.

Повені в Індії були викликані мусонними зливами. Сезон дощів, як правило, триває в цьому регіоні до вересня.

Як повідомлялося 10 серпня, сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки і відправитися в безпечні місця. Число жертв повеней і зсувів в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра зросло до 95 осіб.