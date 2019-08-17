Радбез ООН провів закрите засідання щодо Кашміру



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Питання Кашміру обговорювалося в Раді Безпеки вперше за 50 років

У п'ятницю, 16 серпня, відбулося закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією і Пакистаном у зв'язку з ситуацією навколо штату Джамму і Кашмір.

Питання Кашміру обговорювалося в Раді Безпеки вперше за 50 років, повідомляє пресслужба ООН.

«Хоча зустріч відбулася за закритими дверима у Нью-Йорку, постійний представник КНР Чжан Юн вийшов до журналістів з зали Радбезу після виголошення промов, закликавши Індію та Пакистан «утриматися від будь-яких односторонніх дій, які можуть надалі погіршити» ситуацію, яка вже «дуже напружена та небезпечна», - повідомляє ООН.

В організації нагадують, що засідання Радбезу скликав саме Китай, відгукнувшись на прохання Пакистану від 13 серпня.

«Проблема Кашміру має вирішуватися мирними засобами, згідно зі статутом ООН, відповідних резолюцій Ради Безпеки та двосторонніх договорів», - наголосив китайський представник.

У свою чергу, представниця Пакистану Маліха Лоді заявила, спілкуючись із пресою, що засідання «дозволило почути голоси людей з окупованого Кашміру... на найвищому дипломатичному майданчику світу».

Лоді додала, що Пакистан готовий до мирного розв'язання проблеми та зауважила, що факт скликання засідання зводить нанівець аргументи Нью-Делі щодо Кашміру як «внутрішньої справи» Індії.

Постпред Індії Саїд Акбаруддін вчергове наголосив, що «питання, які відносяться до статті 270 Конституції Індії» - цілком і повністю внутрішня справа Індії».

«Останні рішення, ухвалені урядом Індії та нашими законодавчими інституціями мають намір забезпечити гарне урядування, соціоекономічний розвиток для людей у Джамму і Кашмірі та Ладаху», - заявив він.

Він також повідомив, що глава проблемного регіону вже оголосив план заходів, який «поверне регіон до нормального стану».

«Індія надалі віддана меті забезпечити, щоб ситуація залишалася спокійною та мирною. Ми дотримуємося всіх домовленостей, які були підписані з цього питання», - запевнив він.

Водночас, не кажучи назви країни, він висловив «особливе занепокоєння тим, що одна держава використовує термінологію джихаду проти Індії та спонукає до насильства, зокрема, проти її лідерів», та додав, що всі проблеми між Пакистаном та Індією повинні вирішуватися у двосторонньому порядку та мирно.