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    У світі

    Індійські силовики затримали в Кашмірі понад чотири тисячі осіб — ЗМІ

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    Більшість затриманих були вивезені з Кашміру через переповнені в'язниці - урядовець - Індійські силовики затримали в Кашмірі понад чотири тисячі осіб — ЗМІ
    Більшість затриманих були вивезені з Кашміру через переповнені в'язниці - урядовець

    Чотири тисячі людей затримали за спеціальним законом, що дозволяє індійським органам ув'язнювати будь-кого до двох років без висунення звинувачень і без суду

    Індійські силовики у Кашмірі затримали щонайменше чотири тисячі людей через побоювання заворушень, що можуть виникнути  в регіоні після того як Нью-Делі скасував 5 серпня особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії.

    Про це повідомляє AFP із посиланням на урядові джерела.

    За словами одного з чиновників, йдеться про щонайменше чотири тисячі людей, які були затримані за спеціальним законом, який дозволяє індійським органам ув'язнювати будь-кого до двох років без висунення звинувачень і без суду.

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    Він додав, що більшість затриманих були вивезені з Кашміру через переповнені в'язниці.

    Як відомо, 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

    Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади «незаконними».

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