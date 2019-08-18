Індійські силовики затримали в Кашмірі понад чотири тисячі осіб — ЗМІ



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Більшість затриманих були вивезені з Кашміру через переповнені в'язниці - урядовець

Чотири тисячі людей затримали за спеціальним законом, що дозволяє індійським органам ув'язнювати будь-кого до двох років без висунення звинувачень і без суду

Індійські силовики у Кашмірі затримали щонайменше чотири тисячі людей через побоювання заворушень, що можуть виникнути в регіоні після того як Нью-Делі скасував 5 серпня особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії.

Про це повідомляє AFP із посиланням на урядові джерела.

За словами одного з чиновників, йдеться про щонайменше чотири тисячі людей, які були затримані за спеціальним законом, який дозволяє індійським органам ув'язнювати будь-кого до двох років без висунення звинувачень і без суду.

Він додав, що більшість затриманих були вивезені з Кашміру через переповнені в'язниці.

Як відомо, 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади «незаконними».