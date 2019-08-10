Жертвами повеней в Індії стала вже майже сотня людей



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Наслідки негоди в Індії

Сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки і відправитися в безпечні місця

Число жертв повеней і зсувів в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра зросло до 95 осіб.

Про це повідомляє DNA India.

«Число жертв повеней в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра зросло до 95», - йдеться в повідомленні.

Сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки і відправитися в безпечні місця.

Метеорологи прогнозують, що сильні зливи, які стали причиною смертельних інцидентів, у суботу накриють південні частини країни.

Раніше повідомлялося про 45 загиблих в результаті наслідків сильних злив в Індії.

До слова, у Китаї через повінь загинуло дев’ять людей.