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    Через землетрус у Афганістані з’явилися жертви в Пакистані

    Підземні поштовхи сьогодні відчувалися не лише в столиці Афганістану, а й у Таджикистані, Пакистані та Індії
    Одна людина загинула і щонайменше п'ять зазнали поранень у різних частинах Пакистану через землетрус в сусідньому Афганістані 31 січня. Про це повідомляє АР. Повідомляється, що дівчина загинула і ще п'ятеро людей були поранені через обвал даху в одному з сіл у пакистанській провінції Белуджистан. Водночас в самому Афганістані повідомлень про
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    Люди вийшли на вулицю в Пакистані через підземні поштовхи
    Фото: АР
    Люди вийшли на вулицю в Пакистані через підземні поштовхи

    Підземні поштовхи сьогодні відчувалися не лише в столиці Афганістану, а й у Таджикистані, Пакистані та Індії

    Одна людина загинула і щонайменше п'ять зазнали поранень у різних частинах Пакистану через землетрус в сусідньому Афганістані 31 січня. Про це повідомляє АР.

    Повідомляється, що дівчина загинула і ще п'ятеро людей були поранені через обвал даху в одному з сіл у пакистанській провінції Белуджистан. Водночас в самому Афганістані повідомлень про жертви чи руйнування немає.

    Згідно з повідомленнями, підземні поштовхи відчувалися не лише в столиці Афганістану Кабулі, а й у Душанбе (Таджикистан), Ісламабаді (Пакистан) та Нью-Делі (Індія).

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    Раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 6,1 стався 31 січня в районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані. Епіцентр землетрусу був за 35 кілометрів на південь від міста Жарм, що в північно-східній частині Афганістану, поблизу кордону країни з Таджикистаном, на глибині 191 кілометрів.

    Афганістан часто потерпає від землетрусів, особливо в районі Гіндукушського хребта, який розташований біля стику євразійських та індійських тектонічних плит.

    У результаті землетрусу в 2005 році в Пакистані та Кашмірі загинули тисячі людей.

     

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