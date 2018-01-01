Через землетрус у Афганістані з’явилися жертви в Пакистані

Підземні поштовхи сьогодні відчувалися не лише в столиці Афганістану, а й у Таджикистані, Пакистані та Індії

Одна людина загинула і щонайменше п'ять зазнали поранень у різних частинах Пакистану через землетрус в сусідньому Афганістані 31 січня. Про це повідомляє АР. Повідомляється, що дівчина загинула і ще п'ятеро людей були поранені через обвал даху в одному з сіл у пакистанській провінції Белуджистан. Водночас в самому Афганістані повідомлень про



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Фото: АР Люди вийшли на вулицю в Пакистані через підземні поштовхи

Підземні поштовхи сьогодні відчувалися не лише в столиці Афганістану, а й у Таджикистані, Пакистані та Індії

Одна людина загинула і щонайменше п'ять зазнали поранень у різних частинах Пакистану через землетрус в сусідньому Афганістані 31 січня. Про це повідомляє АР.

Повідомляється, що дівчина загинула і ще п'ятеро людей були поранені через обвал даху в одному з сіл у пакистанській провінції Белуджистан. Водночас в самому Афганістані повідомлень про жертви чи руйнування немає.

Згідно з повідомленнями, підземні поштовхи відчувалися не лише в столиці Афганістану Кабулі, а й у Душанбе (Таджикистан), Ісламабаді (Пакистан) та Нью-Делі (Індія).

Раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 6,1 стався 31 січня в районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані. Епіцентр землетрусу був за 35 кілометрів на південь від міста Жарм, що в північно-східній частині Афганістану, поблизу кордону країни з Таджикистаном, на глибині 191 кілометрів.

Афганістан часто потерпає від землетрусів, особливо в районі Гіндукушського хребта, який розташований біля стику євразійських та індійських тектонічних плит.

У результаті землетрусу в 2005 році в Пакистані та Кашмірі загинули тисячі людей.