Голосування про зміни у Twitter: Ілон Маск анонсував нововведення

У соцмережі може з'явитися нова функція, яка впливатиме на її політику

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни в політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники передплати. Це він сказав після того, як більшість користувачів проголосували за те, щоб він пішов з посади голови компанії. Про це пише Bloomberg.

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Один із користувачів запропонував, щоб лише передплатники мали право голосу на голосуванні для змін у політиці Twitter. Маск відповів, що такі зміни внесуть.

Ілон Маск вже понад добу не коментує результати голосування, у якому користувачі підтримали ідею, щоб він пішов з посади голови Twitter. Відтоді він зробив приблизно 10 твітів. Лише раз на припущення одного з користувачів, що голосуванням могли маніпулювати боти, він відповів: «Цікаво».

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Нагадаємо, у жовтні Ілон Маск став власником Twitter. До цього він вже встиг зіпсувати собі репутацію в соцмережі опитуваннями про «мир» в Україні. Підприємець вважає, що Україна повинна пожертвувати територіями на користь Росії, щоб уникнути ядерної війни.

До слова, американський бізнесмен заявляв про «фінансові» труднощі з передачею українській армії «Старлінків», хоча відомо, що послуги супутникового зв'язку оплачують волонтери та західні партнери України.

Крім того, ЄС занепокоєний зміною в правилах Twitter після покупки соцмережі Маском, тож викликає його для «відвертої розмови».