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Маск повідомив, коли піде з посади голови Twitter

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Маск повідомив, коли піде з посади голови Twitter
фотоз відкритих джерел

Маск: «Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу»

Новий власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск заявив, що вже готовий піти з посади генерального директора компанії, але коли знайде собі наступника. Про це Маск написав у Твіттері.

«Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів», – пообіцяв Маск.

Кілька днів тому Маск запустив у Twitter опитування про те, чи має він піти у відставку з поста керівника компанії, і запевнив, що дотримається його результатів. 20 грудня стало відомо, що за відхід Маска виступили 57,5 відсотка з 17,5 мільйона акаунтів, які голосували.

Після цього він натякнув, що у хід голосування могли втрутитися боти. І заявив, що дозволить брати участь у голосуванні щодо політики Twitter лише передплатникам Twitter Blue.

Раніше Маск заявив, що голосувати за важливі зміни в політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники передплати.

Нагадаємо, у жовтні Ілон Маск став власником Twitter. До цього він вже встиг зіпсувати собі репутацію в соцмережі опитуваннями про «мир» в Україні. Підприємець вважає, що Україна повинна пожертвувати територіями на користь Росії, щоб уникнути ядерної війни.

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Теги: Ілон Маск

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