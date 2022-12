Ілон Маск та зять Трампа разом дивилися фінал Чемпіонату світу з футболу

Інженер, підприємець, винахідник та мільярдер Ілон Маск і колишній старший радник Білого дому Джаред Кушнер були помічені разом на трибунах під час фіналу Чемпіонату світу з футболу у Катарі. Про це повідомляє The Hill.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер дивився матч поряд із бізнесменом Маском. Колишній радник Білого дому був присутній і на інших матчах чемпіонату світу, зокрема на матчі чемпіонату світу США проти Англії з родиною Трампа.

Сам Маск вів текстову та відеотрансляцію матчу у своєму Twitter.

Нагадаємо, що 20 листопада Маск відновив у соцмережі обліковий запис 45-го президента США Дональда Трампа. Його сторінку було заблоковано майже два роки — з 8 січня 2021-го.

Водночас сам Трамп ще до розблокування облікового запису сказав, що «не бачить жодних причин», щоб повертатися до соцмережі. За словами експрезидента, він залишатиметься на своїй новій платформі Truth Social — застосунку, розробленому його компанією Trump Media & Technology Group.

До того ж на трибунах Ілон Маск зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Чоловіки обмінялися рукостисканням.

Нагадаємо, Ілон Маск вирішує свою долю в Twitter. Уночі 19 грудня запустив голосування, чи варто йому піти з посади очільника соцмережі та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування. У голосуванні взяло участь понад 17 млн осіб, наразі 57,5% опитаних виступили за усунення Маска з поста керівника соцмережі.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.