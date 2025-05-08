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Чи зміняться відносини Ватикану і РПЦ з обранням нового Папи. Відповідь посла України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи зміняться відносини Ватикану і РПЦ з обранням нового Папи. Відповідь посла України
Папа Франциск та патріарх Кирило. Після початку повномасштабного вторгнення контакти між ними припинилися
фото з відкритих джерел

Андрій Юраш: «Росія – це держава, яка сторіччями розвивала свої стосунки зі Святим Престолом»

Чи зміняться відносини між Ватиканом і Російською православною церквою після обрання нового Папи поки що говорити зарано. Таку думку висловив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш в інтерв'ю «Главкому».

Посол зауважив, що говорити про можливі зміни у стосунках між Ватиканом та РПЦ з обранням нового понтифіка наразі зарано, потрібно дочекатися рішення конклаву.

«Ми повинні побачити, кого оберуть папою. Кожна людина має свої власні погляди, а ще є певна дипломатична традиція… Можу лише повторити, що уже раніше казав. Росія – це держава, яка сторіччями розвивала свої стосунки зі Святим Престолом. Ще в часи існування Папської держави (754-1870 рр.. – теократична держава в Центральній Італії зі столицею у Римі), коли вона була інтегрована в Італійську державу у 1870 році, діяло посольство Росії, посольство Російської імперії при Святому Престолі. Збереглося воно (при Святому Престолі) і коли вже не існувало Папської держави», – наголосив дипломат.

Андрій Юраш зазначив, що починаючи з 60-х років минулого століття, від понтифікату Іоанна XXIII, Радянський Союз активно взаємодіяв із Ватиканом. Посол наголосив, що йдеться про багаторічні напрацювання та стосунки, які, без сумніву, дали свої результати і мали конкретні прояви.

«Але знову ж таки в цьому контексті я хотів би нагадати, і про це наголошують представники багатьох декастерій, що вони, виходячи з функціональних обов'язків, з природи своєї, не можуть не вести діалог із Російською церквою. Але в цьому контексті, як мінімум, два принципові моменти. Папа Франциск скасував свою зустріч із патріархом Кирилом, яка мала відбутися у червні 2022-го року в Єрусалимі. Папа назвав його вівтарним хлопчиком Путіна, після чого рівень відносин Москви і Ватикану суттєво понизився», – сказав дипломат.

За словами посла, з травня 2022 року діалог між Ватиканом та РПЦ триває, проте вже не на найвищому рівні, а у форматі робочих контактів.

«Ватиканська дипломатія максимально обережна і максимально націлена на те, щоб бути конструктивним елементом у налагодженні можливих контактів. Для цього вона імплементує ідею однозначної підтримки України, при цьому намагаючись зберігати певні механізми і моделі діалогу з тими, з ким Україна безпосередньо не може говорити. Це місія кардинала Дзуппі», – зазначив Юраш.

Кардинал Дзуппі уже відвідував Україну і, як зазначив посол, практично безперервно намагається допомагати, передаючи російській стороні списки українських дітей, журналістів, хворих, цивільних, медиків та полонених військових.

«Ми маємо дуже плідні результати на різному рівні. Вони, можливо не завжди засвічені. Інколи про це не хочеться говорити, щоби зберігати потенціал зберегти подібне в майбутньому. Він має зберігати можливість діалогу. Не йдеться про підтримку (Росії) чи сприяння», – пояснив посол.

Нагадаємо, що 7 травня у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав. 133 кардинали з 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового Папу Римського. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

Зокрема, посол України у Ватикані Андрій Юраш зауважив в інтерв'ю «Главкому», що одним із найбільш проукраїнських кандидатів на папський престол є кардинал Курт Кох. У 2022 році він чітко охарактеризував позицію Московського патріархату як таку, що суперечить основам християнського вчення. 

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Теги: РПЦ релігія Андрій Юраш Конклав

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