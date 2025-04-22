Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів

Після звістки Ватикану про смерть Папи Римського Франциска, який очолював католицьку церкву з 2013 року, по всьому світу почали обговорювати кандидатів на пост нового понтифіка. Букмекери активно приймають ставки на те, хто стане наступним Папою Римським. Серед фаворитів – кардинал Луїс Антоніо Таґле з Філіппін та італієць П'єтро Паролін. За даними платформи Polymarket, на Паролін поставили понад 37% учасників, а загальна сума ставок перевищила 3,6 млн доларів. Таґле, у свою чергу, має підтримку 26% учасників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polymarket.

Як працюють ставки на Папу Римського?

Ставки на нового Папу – це не перший випадок, коли вибори понтифіка стають предметом азартних прогнозів. Букмекерські контори та криптоплатформи, дозволяють людям робити ставки на ймовірного переможця конклаву. Ставки варіюються залежно від популярності кандидата, його політичних поглядів та підтримки серед кардиналів. Результати прогнозів ніяким чином не впливають на рішення про вибори нового понтифіка.

Основні кандидати

діаграма: Axios

Окрім Таґле та Пароліна, серед кандидатів також згадуються:

Маттео Дзуппі (Італія) – 12% ставок

Пітер Турксон (Гана) – 8%

Пітер Эрде (Угорщина) – 9%

П'єр Баттіста Піццабалла (Єрусалим) – 4%

Роберт Сара (Гвінея) – 3%

Реймонд Берк (США) – 1%

Спроби монетизувати результати конклаву не є чимось новим

У 1591 році Папа Григорій XIV заборонив будь-які ставки на обрання Папи під страхом відлучення від церкви. Однак цей закон було скасовано в 1918 році.

«Наразі не існує канонічного права про конклавні ставки», – зазначив Едвард Пітерс, професор канонічного права в семінарії Святого Серця в Детройті.

Показники ринку ставок під час минулого обрання Папи кардинально відрізнялися від результатів вибору конклава.

У 2013 році фаворитами були Анджело Скола з Італії та Пітер Турксон з Гани. Майбутній Папа Римський Хорхе Берголіо з Аргентини був 15-м у перегонах.

Як проходить обрання нового Папи?

Процес обрання нового Папи, відомий як конклав, розпочнеться в травні. Голосування буде таємним і проходитиме за зачиненими дверима. Кардинали, яким не виповнилося 80 років, зберуться у Сикстинській капелі, де вони голосуватимуть за нового понтифіка. Якщо жоден кандидат не набере дві третини голосів, голосування повторюватиметься до моменту визначення переможця.

Нагадаємо, світ сколихнула новина про смерть Папи Римського Франциска, який очолював католицьку церкву з 2013 року. Його понтифікат був сповнений реформ, спрямованих на модернізацію церкви, а також активної участі у вирішенні глобальних соціальних та екологічних проблем. Тепер перед католицькою спільнотою постає питання: хто стане наступним главою Ватикану?