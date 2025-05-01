Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Чи звільняє віросповідання від військової служби? Верховний суд оголосив рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи звільняє віросповідання від військової служби? Верховний суд оголосив рішення
У мирний час в Україні існує альтернатива військовій службі, проте в умовах війни такий виняток не застосовується
фото: Shutterstock

Держава має право вимагати виконання військового обов’язку від усіх громадян без винятку

На час дії правового режиму воєнного стану всі громадяни України, зокрема й Свідки Єгови, зобов'язані виконувати військовий обов'язок та проходити військову службу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Касаційний кримінальний суд Верховного суду.

У рішенні суду йдеться, що чоловік, який відмовився від військової служби через релігійні погляди, проходив строкову службу в 1996 році, а відтак є військовозобов’язаним. Водночас він охрестився як Свідок Єгови в листопаді 2023 року.

Захист стверджував, що чоловік не прибув до ТЦК через приналежність до релігійної організації, віровчення якої забороняє військову службу, і вимагав скасування вироку. Однак Верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін.

Феміда пояснила, що в мирний час в Україні існує альтернатива військовій службі, проте в умовах війни, коли йдеться про мобілізацію і загрозу самому існуванню держави, такий виняток не застосовується.

«Верховний cуд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися. Проте у воєнний час, під час мобілізації й оборонної війни обов’язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання», – йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що держава має право вимагати виконання військового обов’язку від усіх громадян без винятку. Жодне з рішень Європейського суду з прав людини не враховувало обставин такого масштабу війни, як нині в Україні.

«На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежене в контексті мобілізації та військової служби. Однак є критерії, за якими релігійні переконання людини можуть бути підставою не притягати її до відповідальності за ухилення від призову.

На Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

До слова, у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та відмовився від мобілізації. Після цього він одразу нібито похрестився та став членом релігійної громади «Агапа».

Читайте також:

Теги: Верховний Суд України релігія Свідки Єгови мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Києво-Житомирської дієцезії розповів «Главкому»,що покійний понтифік надавав Україні гуманітарну допомогу, але не любив і не вмів про це говорити
«Ми втратили великого адвоката України». Єпископ Віталій Кривицький – про смерть Папи і майбутнє Церкви інтерв’ю
28 квiтня, 10:50
Черногоренко: для отримання відстрочки чоловіки активно використовують Резерв+
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+
21 квiтня, 18:24
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
Святкуючи Христове Воскресіння, ми сьогодні оновлюємо свою надію на перемогу правди й добра
20 квiтня, 10:00
Стефанчук заявив, що голосування покаже результати кастингу Путіна у Раді
Стефанчук різко висловився про нардепів, які проголосують проти продовження воєнного стану
15 квiтня, 22:42
13 квітня – Всесвітній день рок-н-ролу
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01
У САП повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини
Ексочільник Держфіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ під час судових дебатів
9 квiтня, 18:13
У 2023 році президент України розпорядився звільнити всіх обласних воєнкомів
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
9 квiтня, 09:17
7 квітня – Всесвітній день здоров’я
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Крістофер Каволі є командувачем військами НАТО у Європі
Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО
3 квiтня, 20:45

Кримінал

Чи звільняє віросповідання від військової служби? Верховний суд оголосив рішення
Чи звільняє віросповідання від військової служби? Верховний суд оголосив рішення
Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжено арешт
Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжено арешт
Замах на Стерненка. Журналісти показали відео з камери спостереження
Замах на Стерненка. Журналісти показали відео з камери спостереження
Суд залишив під вартою нардепа Шевченка
Суд залишив під вартою нардепа Шевченка
«Куля вийшла навиліт». Медики прооперували Стерненка після замаху
«Куля вийшла навиліт». Медики прооперували Стерненка після замаху
Суд у справі Фаріон тривав вісім хвилин: все через відсутність адвокатів Зінченка
Суд у справі Фаріон тривав вісім хвилин: все через відсутність адвокатів Зінченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
56K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
54K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
45K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
27K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua