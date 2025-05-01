Чи звільняє віросповідання від військової служби? Верховний суд оголосив рішення

У мирний час в Україні існує альтернатива військовій службі, проте в умовах війни такий виняток не застосовується

Держава має право вимагати виконання військового обов’язку від усіх громадян без винятку

На час дії правового режиму воєнного стану всі громадяни України, зокрема й Свідки Єгови, зобов'язані виконувати військовий обов'язок та проходити військову службу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Касаційний кримінальний суд Верховного суду.

У рішенні суду йдеться, що чоловік, який відмовився від військової служби через релігійні погляди, проходив строкову службу в 1996 році, а відтак є військовозобов’язаним. Водночас він охрестився як Свідок Єгови в листопаді 2023 року.

Захист стверджував, що чоловік не прибув до ТЦК через приналежність до релігійної організації, віровчення якої забороняє військову службу, і вимагав скасування вироку. Однак Верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін.

Феміда пояснила, що в мирний час в Україні існує альтернатива військовій службі, проте в умовах війни, коли йдеться про мобілізацію і загрозу самому існуванню держави, такий виняток не застосовується.

«Верховний cуд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися. Проте у воєнний час, під час мобілізації й оборонної війни обов’язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання», – йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що держава має право вимагати виконання військового обов’язку від усіх громадян без винятку. Жодне з рішень Європейського суду з прав людини не враховувало обставин такого масштабу війни, як нині в Україні.

«На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежене в контексті мобілізації та військової служби. Однак є критерії, за якими релігійні переконання людини можуть бути підставою не притягати її до відповідальності за ухилення від призову.

На Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

До слова, у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та відмовився від мобілізації. Після цього він одразу нібито похрестився та став членом релігійної громади «Агапа».