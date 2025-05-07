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Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
Курт Кох один з тих, хто є найбільш налаштованим до України у всій Ватиканській курії
фото з відкритих джерел

Андрій Юраш: «Є кілька кардиналів, які дуже категоричні у підтримці України»

Одним із найбільш проукраїнських кандидатів на папський престол є кардинал Курт Кох. У 2022 році він чітко охарактеризував позицію Московського патріархату як таку, що суперечить основам християнського вчення. Про це посол України у Ватикані Андрій Юраш зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«По-перше, за будь-яких виборів у церкві говорять, що керує Святий Дух і він обирає. Тому будь-який вибір – ідеальний, бо він має натхнення від Святого Духа. Щодо кардинала Коха, то він голова декастерії сприяння християнській єдності. Він ще у червні 2022 року зробив дуже чіткі заяви, охарактеризував політику Московського патріархату як таку, яка категорично суперечить основам християнського вчення, що фактично є єретичною», – зауважив посол.

Андрій Юраш висловив вдячність кардиналу за таку позицію. Дипломат додав: «З того часу нічого не змінилося, інших заяв він (Курт Кох – «Главком») не робив. Тобто він справді один з тих, хто є найбільш налаштованим до України у всій Ватиканській курії. Є ще декілька кардиналів, які дуже категоричні у підтримці України».

Курт Кох – швейцарський католицький священник, з 1 липня 2010 року голова Папської ради сприяння єдності християн, кардинал.

Нагадаємо, що 7 травня, кардинали розпочали процес обрання нового Папи Римського. На конклаві присутні 133 кардинали з 70 країн. За традицією вони увійшли до Сикстинської капели після публічної меси в базиліці Святого Петра і розпочали обрання наступника Папи Франциска.  Кардиналам заборонено спілкуватися зі сторонніми під час конклаву.

Раніше повідомлялося, що територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сикстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано на час проведення секретного конклаву.

До слова, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

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Теги: Ватикан Андрій Юраш Конклав

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