Чому прокурорка-зрадниця Поклонська не стала послом? ЗМІ назвали причину

Наталія Поклонська тепер «зовсім може зникнути з радарів»

Острівна держава Кабо-Верде зважила на аргументи України

Експрокурорка окупованого Криму та колишня депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська не стане послом РФ у Кабо-Верде і на це є не лише «особисті обставини», про які вона заявляла напередодні.

Як повідомив російський політолог Іван Преображенський, «відмова» Поклонської від посади була вимушеною, оскільки Кабо-Верде досі не видало їй агреман.

«Там не хотіли відмовляти Росії, але й затверджувати Поклонську послом не поспішали. Швидше за все це пов'язано з дипломатичними зусиллями України», – зазначив політолог у розмові з «Новою газетою».

Він також наголосив, що Поклонська у політиці показала себе як «непередбачувана, слабко контрольована постать».

«Отже, саме призначення послом було її відстороненням від політики. Тепер, гадаю, Поклонська зовсім може зникнути з радарів», - вважає експерт.

19 січня стало відомо, що Поклонська не буде послом Російської Федерації в Кабо-Верде. За її словами, у неї змінилися особисті обставини.

Раніше стало відомо, що українське бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ не буде оголошувати експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську в міжнародний розшук.

Повідомлялося, що оголошення Поклонської у розшук, яку Київський суд дозволив затримати, буде суперечити ст. 3 Статуту Інтерполу про сувору заборону здійснювати будь-яке втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

Зауважимо, Міністерство закордонних справ України звернулося до влади Кабо-Верде щодо призначення Наталії Поклонської послом Росії. У МЗС нагадали, що вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

Як відомо, 13 жовтня 2021 року президент Росії Путін призначив колишню депутатку Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.

Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присягу та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році її було обрано депутатом Державної Думи Росії, де вона обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошено у розшук.

Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.

Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.