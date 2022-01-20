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    Чому прокурорка-зрадниця Поклонська не стала послом? ЗМІ назвали причину

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    Наталія&nbsp;Поклонська тепер&nbsp;&laquo;зовсім може зникнути з радарів&raquo; - Чому прокурорка-зрадниця Поклонська не стала послом? ЗМІ назвали причину
    Наталія Поклонська тепер «зовсім може зникнути з радарів»
    фото: EPA

    Острівна держава Кабо-Верде зважила на аргументи України

    Експрокурорка окупованого Криму та колишня депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська не стане послом РФ у Кабо-Верде і на це є не лише «особисті обставини», про які вона заявляла напередодні.

    Як повідомив російський політолог Іван Преображенський, «відмова» Поклонської від посади була вимушеною, оскільки Кабо-Верде досі не видало їй агреман.

    «Там не хотіли відмовляти Росії, але й затверджувати Поклонську послом не поспішали. Швидше за все це пов'язано з дипломатичними зусиллями України», – зазначив політолог у розмові з «Новою газетою».

    Він також наголосив, що Поклонська у політиці показала себе як «непередбачувана, слабко контрольована постать».

    «Отже, саме призначення послом було її відстороненням від політики. Тепер, гадаю, Поклонська зовсім може зникнути з радарів», - вважає експерт.

    19 січня стало відомо, що Поклонська не буде послом Російської Федерації в Кабо-Верде. За її словами, у неї змінилися особисті обставини.

    Раніше стало відомо, що українське бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ не буде оголошувати експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську в міжнародний розшук.

    Повідомлялося, що оголошення Поклонської у розшук, яку Київський суд дозволив затримати, буде суперечити ст. 3 Статуту Інтерполу про сувору заборону здійснювати будь-яке втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

    Зауважимо, Міністерство закордонних справ України звернулося до влади Кабо-Верде щодо призначення Наталії Поклонської послом Росії. У МЗС нагадали, що вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

    Як відомо, 13 жовтня 2021 року президент Росії Путін призначив колишню депутатку Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.

    Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присягу та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році її було обрано депутатом Державної Думи Росії, де вона обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.
    В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошено у розшук.

    Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.

    Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.

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    Теги: Наталія Поклонська МЗС Крим дипломатія Путін посол скандал Україна Африка
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    Чому прокурорка-зрадниця Поклонська не стала послом? ЗМІ назвали причину