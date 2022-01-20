«Палац Путіна» зсередини: команда Навального оприлюднила нові фото

У будинку Путіна під Геленджиком є кімнати з жердиною, яку розслідувачі вважають «приватним стрип-клубом»

Команда російського опозиціонера Олексія Навального у річницю публікації свого розслідування про так званий «палац Путіна» під Геленджиком – опублікувала фото, на яких, як стверджується, відображені реальні інтер’єри цього палацу.

У фільмі про палац, який на Youtube переглянули понад 100 мільйонів людей, інтер’єри будівлі були показані у вигляді 3D-візуалізацій. Це викликало сумніви в частини коментаторів у тому, що інтер’єри справді такі, як стверджували розслідувачі.

«Сьогодні ми розставимо всі крапки над i. Розвіємо будь-які сумніви щодо того, чи існує палац чи ні. Як він виглядає – зсередини, зовні. Що там є і що там було. Ми покажемо вам сотні справжніх фотографій», – йдеться у новій публікації команди Навального.

479 фотографий дворца Путина. Наслаждайтесь

https://t.co/Gyu7O0JBcT — Георгий Албуров (@alburov) January 20, 2022

Більшість фото інтер’єрів схожі на опубліковані раніше візуалізації. Різняться вони у деталях – як зазначають розслідувачі, насправді позолоти та інших прикрас (зокрема стилізованих російських гербів) було навіть більше, ніж у планах. Окрім іншого, опубліковано і фото кімнати з жердиною, яку розслідувачі вважають «приватним стрип-клубом».

Стверджується, що фото розслідувачам «надіслали з будівництва». Чим підтверджується їхня справжність – не уточнюється. Очевидно, йдеться про фотографії колишніх років, оскільки до моменту виходу фільму Навального в січні минулого року всі інтер’єри «палацу» були демонтовані, і в приміщенні йшов ремонт.

«Палацом Путіна» команда Навального називає великий маєток на узбережжі Чорного моря неподалік Геленджика. Стверджується, що тільки будівництво і реконструкція головної будівлі – власне «палацу» – оцінюється в 100 мільярдів рублів. Фільм про «палац» вийшов через кілька днів після арешту опозиціонера.