У світі зафіксували рекордний показник добової захворюваності на Covid-19
У світі зафіксували рекордний показник добової захворюваності на Covid-19
За добу померли 5 682 хворих на корнавірус
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала нові рекордні показники щоденного приросту заражених коронавірусом.
За даними ВООЗ, за останню добу виявлено 237 743 людини з інфекцією. Раніше рекорд був встановлений 12 липня, коли за 24 години виявили понад 230 тисяч випадків Covid-19.
Також з'ясувалося, що за добу померли 5 682 пацієнта.
Таким чином, всього в світі заражені більше 13,6 млн осіб, 585 тис. пацієнтів померли.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Коронавірус в Україні
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Всього57264
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Одужали29769
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Хворіють26039
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Померли1456
Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.
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