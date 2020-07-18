У світі зафіксували ​рекордний показник добової захворюваності на Covid-19



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У світі зафіксували рекордний показник добової захворюваності на Covid-19

За добу померли 5 682 хворих на корнавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала нові рекордні показники щоденного приросту заражених коронавірусом.

За даними ВООЗ, за останню добу виявлено 237 743 людини з інфекцією. Раніше рекорд був встановлений 12 липня, коли за 24 години виявили понад 230 тисяч випадків Covid-19.

Також з'ясувалося, що за добу померли 5 682 пацієнта.

Таким чином, всього в світі заражені більше 13,6 млн осіб, 585 тис. пацієнтів померли.

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Коронавірус в Україні

Всього 57264

Одужали 29769

Хворіють 26039

Померли 1456

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Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

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