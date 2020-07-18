Росія перекинула війська і військову техніку до кордону з Україною



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Перевірка бойової готовності проводиться під керівництвом комісій Генерального штабу збройних сил РФ

Раптові навчання були оголошені 17 липня і триватимуть до 21 липня

Літаки Іл-76 ВКС Росії перекинули особовий склад і військову техніку розвідувальних підрозділів з Тверської області на аеродроми в Краснодарському краї і Ростовській області. Зробили це після початку перевірки боєготовності російських військ з ініціативи президента РФ Путіна.

Про це пише Gazeta.ru з посиланням на Міноборони РФ.

Повідомляється, що всього на аеродроми Південного військового округу було доставлено 10 одиниць військової техніки. Також авіація була перевірена на готовність перебазуватися на оперативні аеродроми.

«Близько 150 літаків і вертольотів оперативно-тактичної, штурмової, бомбардувальної і армійської авіації авіаційних з’єднань 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу збройних сил РФ перевірені на готовність до перебазування на оперативні аеродроми», – йдеться в повідомленні.

Перевірка бойової готовності проводиться під керівництвом комісій Генерального штабу збройних сил РФ.

Нагадаємо, що раптові навчання були оголошені 17 липня з наказу голови держави. Вони триватимуть до 21 липня. У перевірці візьмуть участь війська Південного і Західного військових округів, морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів і окремих з’єднань центрального підпорядкування, а також Повітряно-десантні війська.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прокоментував наказ президента Росії Володимира Путіна, яким він дав завдання перевірити готовність військ на кордоні з Україною.

17 липня стало відомо, що Путін доручив провести раптову перевірку армії. Перевірка торкнеться військ, розташованих, зокрема, поблизу кордону з Україною. Такі дії проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об’єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

Міністр оборони Андрій Таран вже заявив, що через російські військові навчання «Кавказ-2020», які відбудуться в другій декаді вересня, Міноборони України також хоче провести військові навчання в цей час.

Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.

До слова, Україна проведе військові навчання з НАТО у відповідь на маневри РФ.

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