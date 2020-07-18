Після перевірки Міністерства охорони здоров’я на Львівщині «полетять голови» чиновників ОДА



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«В ході перевірки на Львівщині виявлено, що «багато чого не виправлено» і на деякі речі навіть ніхто не «звернув увагу» – Степанов

У Львівській області за увесь час епідемії Covid підтверджено у 7891 особи

Міністерство охорони здоров’я України ініціює кадрові зміни в Департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 18 липня.

«Пройшов місяць. Мною була відправлена комісія Міністерства охорони здоров’я, яку очолив один із керівників структурного підрозділу МОЗ. Вони вже повернулися, показали результати перевірки, зараз готується подання щодо кадрових рішень у Львівській області», – сказав Степанов.

За його словами, в ході перевірки виявлено, що «багато чого не виправлено» і на деякі речі навіть ніхто не «звернув увагу».

Як повідомлялося, у Львівській області за увесь час епідемії Covid підтверджено у 7891 особи. Померли 207 осіб. Одужали 1326 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).

Коронавірус в Україні

Всього 58111

Одужали 30525

Хворіють 26109

Померли 1477

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу, це на 39 випадків менше, ніж учора (848).

Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).

Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.