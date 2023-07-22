Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чоловіка, який забарикадувався у «будинку Януковича», застрелили під час штурму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чоловіка, який забарикадувався у «будинку Януковича», застрелили під час штурму
Чоловік був озброєний автоматом та стріляв у правоохоронців
фото з відкритих джерел

35-річний В’ячеслав Черненко кілька днів тому приїхав із Сибіру до Москви

Чоловіка, який зі зброєю захопив особняк у селищі Шервуд, що в Підмосков'ї, ліквідовано. Його застрелили під час штурму. При цьому серед силовиків ніхто не постраждав, пишуть російські ЗМІ.

Як відомо, вранці 22 липня до місцевого приватного охоронного підприємства надійшов сигнал про незаконне проникнення до одного з особняків. У ньому виявився чоловік, озброєний автоматом.

Чоловіка, який забарикадувався у «будинку Януковича», застрелили під час штурму фото 1

Погрожуючи зброєю, він завів охоронця та поліцейського до будинку, зачинив в одній із кімнат, але чоловікам вдалося втекти через вікно. Пізніше співробітники силових структур розпочали штурм будинку.

Чоловіка, який забарикадувався у «будинку Януковича», застрелили під час штурму фото 2

Зловмисником виявився 35-річний В’ячеслав Черненко, прописаний у Красноярську. За попередніми даними, кілька днів тому приїхав із Сибіру до Москви. Черненко заліз у нежитловий особняк, загальна площа якого становить 2150 квадратних метрів, через паркан із боку лісу.

Російський паблік 112, посилаючись на місцевих, пише, що раніше в захопленому будинку жив Янукович.

Раніше 35-тирічний мобілізований росіянин узяв у заручники приблизно десятеро російських військових після новини про смерть своїх племінників на війні в Україні. 

 

 

Теги: чоловік штурм смерть заручники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Москви вигадала, як захиститись від дронів
Москва знайшла, хто їй оплатить нове ППО
5 липня, 12:06
У Москві сильна злива зі шквальним вітром, яка триватиме до завтра
Москва йде під воду: як негода вплинула на столицю Росії (відео)
18 липня, 16:00
Літаки не можуть сісти в аеропорту Внуково
Через «бавовну» Москва не приймає літаки
4 липня, 07:13

Соціум

Чоловіка, який забарикадувався у «будинку Януковича», застрелили під час штурму
Чоловіка, який забарикадувався у «будинку Януковича», застрелили під час штурму
Індія потерпає від наймасштабнішої за останні роки повені (відео)
Індія потерпає від наймасштабнішої за останні роки повені (відео)
Торговий центр у Москві залило окропом, кілька людей зварилися живцем
Торговий центр у Москві залило окропом, кілька людей зварилися живцем
Блінкен пообіцяв зміни на полі бою в Україні: коли очікувати
Блінкен пообіцяв зміни на полі бою в Україні: коли очікувати
У Підмосков’ї озброєний чоловік захопив «будинок Януковича»
У Підмосков’ї озброєний чоловік захопив «будинок Януковича»
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Про що свідчить арешт Гіркіна: аналіз ISW
26K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
19K
Очільник Куп’янська пояснив, чого цивільні бояться більше ніж прильотів
16K
Партизани виявили нову лінію оборони окупантів у Криму та її слабкі місця (фото)
15K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
6627
Холдинг Новинського на грані? Топменеджерка зробила заяву

Новини

За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Сьогодні, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:27
Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Вчора, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту