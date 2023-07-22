Чоловіка, який забарикадувався у «будинку Януковича», застрелили під час штурму

Чоловік був озброєний автоматом та стріляв у правоохоронців

35-річний В’ячеслав Черненко кілька днів тому приїхав із Сибіру до Москви

Чоловіка, який зі зброєю захопив особняк у селищі Шервуд, що в Підмосков'ї, ліквідовано. Його застрелили під час штурму. При цьому серед силовиків ніхто не постраждав, пишуть російські ЗМІ.

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Як відомо, вранці 22 липня до місцевого приватного охоронного підприємства надійшов сигнал про незаконне проникнення до одного з особняків. У ньому виявився чоловік, озброєний автоматом.

Погрожуючи зброєю, він завів охоронця та поліцейського до будинку, зачинив в одній із кімнат, але чоловікам вдалося втекти через вікно. Пізніше співробітники силових структур розпочали штурм будинку.

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Зловмисником виявився 35-річний В’ячеслав Черненко, прописаний у Красноярську. За попередніми даними, кілька днів тому приїхав із Сибіру до Москви. Черненко заліз у нежитловий особняк, загальна площа якого становить 2150 квадратних метрів, через паркан із боку лісу.

Російський паблік 112, посилаючись на місцевих, пише, що раніше в захопленому будинку жив Янукович.

Раніше 35-тирічний мобілізований росіянин узяв у заручники приблизно десятеро російських військових після новини про смерть своїх племінників на війні в Україні.