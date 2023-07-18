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Москва йде під воду: як негода вплинула на столицю Росії (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Москва йде під воду: як негода вплинула на столицю Росії (відео)
У Москві сильна злива зі шквальним вітром, яка триватиме до завтра
фото: росЗМІ

Через зливу в Москві виникла річка, в якій плавають різні речі та тонуть автомобілі

У Москві сильна злива зі шквальним вітром. До кінця дня на жителів столиці чекають гроза та град, а вночі ще й зниження температури. Про це пишуть росЗМІ.

За попередньою інформацією, негода триватиме до завтра. До ранку може випасти половина місячної норми опадів – плюс-мінус 40 мм.

Як повідомляють росЗМІ, вже є перші інциденти: на Липецькій вулиці на «Мерседес» та «Тойоту» у Східному Бірюльово впало дерево. Також аналогічна ситуація на Сокольницькому валу.

Через зливу в Москві виникла річка, в якій плавають різні речі, зокрема, столи.

Відомо, що через негоду в Москві затоплено кілька вулиць. Помітно, що вода суттєво заважає машинам пересуватися по дорогах, адже вони у ній майже тонуть. Натомість перехожі пересуваються по вулицях у сміттєвих мішках.

Крім того, через негоду в Москві в обох палатах парламенту дахи не впоралися з водою.

Відтак, під час однієї з нарад на стіл у президії почала капати вода. Російські сенатори спочатку підставили пластиковий стакан, але пізніше його довелося замінити відром, а воду витирати серветками.

У Держдумі ж затопило курилку, а на останньому поверсі будівлі видно, що зі сходового прольоту капає вода, пишуть росЗМІ.

В Держдумі через негоду затопило курилку
В Держдумі через негоду затопило курилку
фото: росЗМІ

Нагадаємо, тайфун «Талім» наробив лиха у китайській провінції Гуандун та досяг Гуансі-Чжуанського автономного району, унаслідок чого евакуювали 230 тисяч людей та закрили 68 туристичних напрямків.

До слова, міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко запропонував обмежити продаж препаратів для медикаментозного переривання вагітності.

Теги: потоп вода негода Москва росія

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