Москва йде під воду: як негода вплинула на столицю Росії (відео)

У Москві сильна злива зі шквальним вітром, яка триватиме до завтра

Через зливу в Москві виникла річка, в якій плавають різні речі та тонуть автомобілі

У Москві сильна злива зі шквальним вітром. До кінця дня на жителів столиці чекають гроза та град, а вночі ще й зниження температури. Про це пишуть росЗМІ.

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За попередньою інформацією, негода триватиме до завтра. До ранку може випасти половина місячної норми опадів – плюс-мінус 40 мм.

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Як повідомляють росЗМІ, вже є перші інциденти: на Липецькій вулиці на «Мерседес» та «Тойоту» у Східному Бірюльово впало дерево. Також аналогічна ситуація на Сокольницькому валу.

Через зливу в Москві виникла річка, в якій плавають різні речі, зокрема, столи.

Відомо, що через негоду в Москві затоплено кілька вулиць. Помітно, що вода суттєво заважає машинам пересуватися по дорогах, адже вони у ній майже тонуть. Натомість перехожі пересуваються по вулицях у сміттєвих мішках.

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Крім того, через негоду в Москві в обох палатах парламенту дахи не впоралися з водою.

Відтак, під час однієї з нарад на стіл у президії почала капати вода. Російські сенатори спочатку підставили пластиковий стакан, але пізніше його довелося замінити відром, а воду витирати серветками.

У Держдумі ж затопило курилку, а на останньому поверсі будівлі видно, що зі сходового прольоту капає вода, пишуть росЗМІ.

В Держдумі через негоду затопило курилку фото: росЗМІ

Нагадаємо, тайфун «Талім» наробив лиха у китайській провінції Гуандун та досяг Гуансі-Чжуанського автономного району, унаслідок чого евакуювали 230 тисяч людей та закрили 68 туристичних напрямків.

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До слова, міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко запропонував обмежити продаж препаратів для медикаментозного переривання вагітності.