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У Росії мобілізований тримав у заручниках військових після новин про загибель родичів

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У Росії мобілізований тримав у заручниках військових після новин про загибель родичів
фото: dw.com

Мобілізований взяв у заручниики близько десяти російських військових

35-ти річний мобілізований росіянин узяв у заручники приблизно десятеро російських військових після новини про смерть своїх племінників на війні в Україні. Про це повідомляє російський телеграм-канал. 

У місцевому будинку культури чоловік взяв у заручники трьох офіцерів та від трьох до п'яти мобілізованих. Росіянин мав при собі автомат та декілька гранат, які він загрожував використати у разі потреби. Ніяких умов чоловік не висував.

Мобілізований утримував заручників у будинку культури. Місцева поліція оточила будівлю, а командир військової частини мобілізованого намагався вмовити чоловіка відпустити військових.

Повідомляють, що через годину перемовин, росіянин відпустив військових та здався поліції. Подальша його доля – невідома. 

Нагадаємо, що британська розвідка нещодавно повідомила про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із небойовими причинами, а саме із вживанням алкоголю серед військових Росії.

Теги: росія чоловік поліція заручники смерть

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