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Через «бавовну» Москва не приймає літаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через «бавовну» Москва не приймає літаки
Літаки не можуть сісти в аеропорту Внуково
фото з відкритих джерел

Літаки почали кружляти перед посадкою після знищення у небі безпілотників

Літаки, які прямували у Москву, розвертають на підльоті до аеропорту в інші напрямки.

Йдеться вже про п'ять рейсів: із Шарм-Ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.

Через «бавовну» Москва не приймає літаки фото 1

Літаки почали кружляти перед посадкою відразу після появи та знищення у небі безпілотників.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що під Москвою було збито два безпілотники. Це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».

Ще один безпілотник було збито у Калузької області.

Теги: вибух росія аеропорт безпілотник

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