Через «бавовну» Москва не приймає літаки
Літаки почали кружляти перед посадкою після знищення у небі безпілотників
Літаки, які прямували у Москву, розвертають на підльоті до аеропорту в інші напрямки.
Йдеться вже про п'ять рейсів: із Шарм-Ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.
Літаки почали кружляти перед посадкою відразу після появи та знищення у небі безпілотників.
Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.
Згодом стало відомо, що під Москвою було збито два безпілотники. Це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».
Ще один безпілотник було збито у Калузької області.
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