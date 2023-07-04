Через «бавовну» Москва не приймає літаки

Літаки не можуть сісти в аеропорту Внуково

Літаки почали кружляти перед посадкою після знищення у небі безпілотників

Літаки, які прямували у Москву, розвертають на підльоті до аеропорту в інші напрямки.

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Йдеться вже про п'ять рейсів: із Шарм-Ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.

Літаки почали кружляти перед посадкою відразу після появи та знищення у небі безпілотників.

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Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що під Москвою було збито два безпілотники. Це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».

Ще один безпілотник було збито у Калузької області.