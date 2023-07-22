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У Підмосков’ї озброєний чоловік захопив «будинок Януковича»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Підмосков’ї озброєний чоловік захопив «будинок Януковича»
35-річний Черненко до Москви приїхав нещодавно, адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж
фото: скріншот із відео

«Повстанець» стверджує, що нещодавно повернувся з так званої СВО

 

Під Москвою чоловік у військовій формі захопив котедж та вже кілька годин відстрілюється від російського ОМОНа та СОБРа, пишуть пабліки РФ.

«Повстанця» звати В’ячеслав Черненко, приїхав з Красноярська. Він стверджує, що нещодавно повернувся з так званої СВО, а захопити будинок йому наказав Бог.

Також Черненко заявив, що має великий арсенал зброї та планує йти на Кремль. Про це повідомив депутат держдуми Олександр Хінштейн.

«Уся територія ділянки, а також селища, оточена. На місці працюють СОБР та ОМОН підмосковного главку Росгвардії. Спроби переконати Черненка здатися, в тому числі за допомогою його матері, – успіхом не увінчалися. Немає сумнівів, що спецоперація завершиться найближчим часом», – написав він.

У Підмосков’ї озброєний чоловік захопив «будинок Януковича» фото 1

35-річний Черненко до Москви приїхав нещодавно, адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж. Вартість будинку – під мільярд рублів.

У Підмосков’ї озброєний чоловік захопив «будинок Януковича» фото 2

Російський паблік 112, посилаючись на місцевих, пише, що раніше в захопленому будинку жив Янукович.

Раніше 35-тирічний мобілізований росіянин узяв у заручники приблизно десятеро російських військових після новини про смерть своїх племінників на війні в Україні. 

Нагадаємо, що британська розвідка нещодавно повідомила про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із небойовими причинами, а саме із вживанням алкоголю серед військових Росії.

 

Теги: депутат будинок чоловік

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