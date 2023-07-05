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Москва знайшла, хто їй оплатить нове ППО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Москва знайшла, хто їй оплатить нове ППО
Влада Москви вигадала, як захиститись від дронів
фото: ілюстративне

Влада столиці Росії вирішила закупити нове ППО, але суму не називає 

Чергова атака безпілотників на Москву, що відбулася вранці 4 липня, змусила владу країни-агресора активно перерозподіляти місцевий бюджет, і потрусити податкові «кишені» москвичів, які вимушені будуть взяти на себе додаткові витрати. Про це пишуть росЗМІ.

Так, мер Москви Сергій Собянін підписав розпорядження про виділення коштів із міської скарбниці на вдосконалення систем протиповітряної оборони, повідомила його пресслужба.

Як стало відомо, грант із московського бюджету – найбільшого серед усіх суб'єктів РФ – отримає НВО «Алмаз» імені академіка А. А. Расплетіна, розробник зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400 і С-500.

Відомо, що бюджетні кошти росіяни планують спрямувати на вдосконалення засобів виявлення маловисотних цілей, зокрема безпілотних літальних апаратів, йдеться у повідомленні на сайті мерії.

«Поліпшення системи моніторингу повітряного простору підвищить безпеку населення та об'єктів інфраструктури Московського регіону», – йдеться в повідомленні.

Бюджет Москви на 2023 рік уже має величезну дірку –  дефіцит складає 436 млрд рублів. При доходах 3,746 трлн рублів,  більше третини має надійти як податки на доходи фізичних осіб, таким чином влада столиці країни-агресорки має намір витратити 4,183 трлн. При цьому, у яку саме суму росіянам обійдеться нове ППО, влада вирішила промовчати. 

Про проблеми з системами ППО навколо Москви, які не справляються зі знищенням дронів, президент Володимир Путін заявив 30 травня – у день найбільшої атаки, коли апарати «літакового типу» врізалися в багатоповерхівки на південному заході столиці і майже вдарили по резиденції самого Путіна Ново-Огареве.

Московські ППО потребують «ущільнення», говорив тоді Путін, додаючи, що хоча системи нібито спрацювали «штатно», ще є над чим працювати.

З того часу дрони двічі атакували Москву. 21 червня відбувся наліт на Нову Москву, який Міноборони назвало терактом, за звичкою звинувативши в усьому Київ.  4 липня щонайменше три безпілотники було збито поряд з аеропортом Внуково, роботу якого довелося зупинити на три години. 4 травня дрони атакували Кремль, що російська влада розцінила як «замах» на диктатора Путіна.

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Теги: податки Москва грант населення влада президент путін Міноборони бюджет росіяни

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