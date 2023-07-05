Москва знайшла, хто їй оплатить нове ППО

Влада столиці Росії вирішила закупити нове ППО, але суму не називає

Чергова атака безпілотників на Москву, що відбулася вранці 4 липня, змусила владу країни-агресора активно перерозподіляти місцевий бюджет, і потрусити податкові «кишені» москвичів, які вимушені будуть взяти на себе додаткові витрати. Про це пишуть росЗМІ.

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Так, мер Москви Сергій Собянін підписав розпорядження про виділення коштів із міської скарбниці на вдосконалення систем протиповітряної оборони, повідомила його пресслужба.

Як стало відомо, грант із московського бюджету – найбільшого серед усіх суб'єктів РФ – отримає НВО «Алмаз» імені академіка А. А. Расплетіна, розробник зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400 і С-500.

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Відомо, що бюджетні кошти росіяни планують спрямувати на вдосконалення засобів виявлення маловисотних цілей, зокрема безпілотних літальних апаратів, йдеться у повідомленні на сайті мерії.

«Поліпшення системи моніторингу повітряного простору підвищить безпеку населення та об'єктів інфраструктури Московського регіону», – йдеться в повідомленні.

Бюджет Москви на 2023 рік уже має величезну дірку – дефіцит складає 436 млрд рублів. При доходах 3,746 трлн рублів, більше третини має надійти як податки на доходи фізичних осіб, таким чином влада столиці країни-агресорки має намір витратити 4,183 трлн. При цьому, у яку саме суму росіянам обійдеться нове ППО, влада вирішила промовчати.

Про проблеми з системами ППО навколо Москви, які не справляються зі знищенням дронів, президент Володимир Путін заявив 30 травня – у день найбільшої атаки, коли апарати «літакового типу» врізалися в багатоповерхівки на південному заході столиці і майже вдарили по резиденції самого Путіна Ново-Огареве.

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Московські ППО потребують «ущільнення», говорив тоді Путін, додаючи, що хоча системи нібито спрацювали «штатно», ще є над чим працювати.

З того часу дрони двічі атакували Москву. 21 червня відбувся наліт на Нову Москву, який Міноборони назвало терактом, за звичкою звинувативши в усьому Київ. 4 липня щонайменше три безпілотники було збито поряд з аеропортом Внуково, роботу якого довелося зупинити на три години. 4 травня дрони атакували Кремль, що російська влада розцінила як «замах» на диктатора Путіна.