Чотириденний робочий тиждень: що показав найбільший у світі експеримент

Для деяких співробітників додатковий вихідний став важливішим, ніж зарплата

Дослідження виявило, що співробітники виконують всю необхідну роботу за чотири дні

Найбільше у світі дослідження щодо переходу на чотириденний робочий тиждень завершилося у Великій Британії. В експерименті брали участь працівники понад 60 приватних та державних компаній з червня по грудень 2022 року. Що показали результати експерименту та які висновки зробили роботодавець, повідомляє Reuters.

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Умови експерименту

Співробітники 61 компанії протягом шести місяців дотримувалися 4-денного робочого тижня. При цьому вони отримували свою зарплату без змін. Три дні на тиждень були вихідними й в середньому британці працювали лише 34 години на тиждень.

У випробуваннях взяли участь загалом 2900 співробітників з різних секторів, від фінансової компанії Stellar Asset Management до виробника цифрових технологій Rivelin Robotics та магазину риби та чіпсів у прибережному містечку Веллс біля моря.

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Результатами задоволені всі

Після експерименту 92% компаній, які брали участь у дослідженні, вирішили не повертатися до старої системи робочого дня. З них 18% готові запровадити такий робочий графік на постійній основі.

Виявилося, що співробітники виконують всю необхідну роботу за 4 дні. Більше того – працівники стали працювати більше за менший час. Продуктивність компаній повністю збережена.

Співробітники зазначають, що їхній добробут та баланс між роботою та особистим життям покращилися. Дані показали, що працівники під час експерименту рідше звільнялися з роботи, рівень захворюваності знизився, у деяких компаніях покращився прийом на роботу та збереження робочих місць.

Для деяких співробітників додатковий вихідний став важливішим, ніж зарплата, і 15% учасників заявили після експерименту, що жодні гроші не змусять їх повернутися до п'ятиденного робочого тижня.

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При цьому варто зазначити, що в деяких додатковий вихідний був у середу, а в деяких – три вихідних поспіль.

Це дослідження стало найбільшим у світі, хоча раніше про перехід на 4-денний робочий тиждень заявляли вже в Ісландії та Бельгії, а в ОАЄ перейшли на 4,5-денний робочий тиждень, де п'ятниця стала скороченим днем.

До слова, в Україні офіційно зареєстровано 156 тисяч безробітних громадян. Найбільше серед них безробітних жінок – 71%. Найбільше безробітних у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Крім того, у січні 2023-го вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість вакансій наблизилася до 60 тис. Агробізнес активно готується до посівної кампанії та нового сільськогосподарського сезону. Тож найбільше нових пропозицій роботи у січні з’являлося саме в категорії «Сільське господарство, агробізнес» (+33%).