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В Україні понад 150 тисяч безробітних: у яких областях найбільше

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні понад 150 тисяч безробітних: у яких областях найбільше
фото ілюстративне

Найбільше безробітних у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях

В Україні офіційно зареєстровано 156 тисяч безробітних громадян. Найбільше серед них безробітних жінок – 71%. Про це повідомила заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Олена Мельник в ефірі телемарафону.

Найбільше безробітних у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

«На сьогоднішні в службі офіційно зареєстровані в статусі безробітного 156 тис. громадян. Найбільша кількість тих, хто звернулися і перебувають на обліку, це жінки – 71%. Щодо регіонального розподілу, найбільше звернень фіксується у Харківській та Запорізькій областях, за ними Дніпропетровська та Сумська», – сказала Мельник.

Посадовиця зазначила, що зараз із 26 тисяч вакансій, якими володіє служба зайнятості, більшість – для кваліфікованих робітників, які володіють певним інструментом праці. Також є пропозиції у сфері торгівлі та послуг і є значна кількість вакансій для тих, хто вміє обслуговувати та ремонтувати автомобілі або знаряддя праці.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що сьогодні найбільше безробіття за всю історію – 30%, і нема такої професії, яку не можна компенсувати за рахунок жінок, що лишилися в тилу.

Більше того, внаслідок бойових дій роботу втратили щонайменше 5 млн українців.

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Теги: безробіття війна Україна

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