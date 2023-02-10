У яких сферах українцям найлегше знайти роботу (інфографіка)

У січні 2023-го вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість вакансій наблизилася до 60 тис.

Агробізнес активно готується до посівної кампанії та нового сільськогосподарського сезону. Тож найбільше нових пропозицій роботи у січні з’являлося саме в категорії «Сільське господарство, агробізнес» (+33%). Про це повідомляє сайт працевлаштування Work.ua, який проаналізував ринок праці.

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Також до п'ятірки категорій з найбільшим приростом вакансій у січні ввійшли: «Бухгалтерія, аудит» (+24%), «Нерухомість» (+22%), «Управління персоналом, HR» (+21%), «Краса, фітнес, спорт» (+19%).

Помітно, що роботодавці намагаються відновлювати та розвивати свої підприємства, надавати їм нові можливості і для цього шукають відповідних фахівців. Найбільший приріст вакансій у січні спостерігався за посадами «Виконроб» (+78%), «Керуючий мережі магазинів» (+74%), SMM-спеціаліст (+66%), «Механізатор» (+57%).

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Традиційно більше шукають менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв, кухарів.

Кандидати активізували пошук роботи й віддають перевагу дистанційці

Станом на січень цього року конкуренція між шукачами незначно виросла і тримається на рівні осені 2022-го.

Найбільша конкуренція на вакансію спостерігається у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. Тут бізнеси й люди активно повертаються до роботи. На заході України конкуренція нижча через відновлення ринку праці. У Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Тернопільській областях, а також Херсоні вона найменша.

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Посади на дистанційну зайнятість є найбільш конкурентними серед шукачів. Вони охочіше відгукуються на вакансії тестувальника, Front-end програміста, вебдизайнера, ретушера. У повній зайнятості лідирує адміністратор салону краси, СПА та масажу.

Найнижча конкуренція спостерігається у медичній сфері: найменше шукають роботу гастроентеролога, лікаря УЗД, завідувача аптеки. Також бізнесу не вистачає електрослюсарів та гірників – на ці посади відгуків дуже мало.