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У яких сферах українцям найлегше знайти роботу (інфографіка)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У яких сферах українцям найлегше знайти роботу (інфографіка)
Найбільше нових пропозицій роботи в категорії «Сільське господарство, агробізнес»
фото з відкритих джерел

У січні 2023-го вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість вакансій наблизилася до 60 тис.

Агробізнес активно готується до посівної кампанії та нового сільськогосподарського сезону. Тож найбільше нових пропозицій роботи у січні з’являлося саме в категорії «Сільське господарство, агробізнес» (+33%). Про це повідомляє сайт працевлаштування Work.ua, який проаналізував ринок праці.

Також до п'ятірки категорій з найбільшим приростом вакансій у січні ввійшли: «Бухгалтерія, аудит» (+24%), «Нерухомість» (+22%), «Управління персоналом, HR» (+21%), «Краса, фітнес, спорт» (+19%).

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Помітно, що роботодавці намагаються відновлювати та розвивати свої підприємства, надавати їм нові можливості і для цього шукають відповідних фахівців. Найбільший приріст вакансій у січні спостерігався за посадами «Виконроб» (+78%), «Керуючий мережі магазинів» (+74%), SMM-спеціаліст (+66%), «Механізатор» (+57%).

Традиційно більше шукають менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв, кухарів. 

Кандидати активізували пошук роботи й віддають перевагу дистанційці

Станом на січень цього року конкуренція між шукачами незначно виросла і тримається на рівні осені 2022-го. 

Найбільша конкуренція на вакансію спостерігається у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. Тут бізнеси й люди активно повертаються до роботи. На заході України конкуренція нижча через відновлення ринку праці. У Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Тернопільській областях, а також Херсоні вона найменша. 

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Посади на дистанційну зайнятість є найбільш конкурентними серед шукачів. Вони охочіше відгукуються на вакансії тестувальника, Front-end програміста, вебдизайнера, ретушера. У повній зайнятості лідирує адміністратор салону краси, СПА та масажу.

Найнижча конкуренція спостерігається у медичній сфері: найменше шукають роботу гастроентеролога, лікаря УЗД, завідувача аптеки. Також бізнесу не вистачає електрослюсарів та гірників – на ці посади відгуків дуже мало.

 

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Теги: робота

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