Робота у Польщі: які вакансії чекають українців у 2023 році

У 38% транспортних та логістичних компаній бракує кваліфікованих працівників

У січні через низький сезон виробництва і свята на польських підприємствах менше некваліфікованої фізичної роботи. Проте на складах у логістиці й електронній комерції можливе збільшення кількості вакансій з нового року, повідомили експерти міграційної платформи EWL.

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У 2022 році польські підприємці стикаються із зростанням операційних витрат через інфляцію, підвищенням цін і подорожчанням енергоносіїв, а також ростом мінімальної заробітної плати в Польщі. Це негативно впливає на можливості працевлаштування нових працівників.

У той же час збільшиться кількість вакансій у галузях, де найчастіше влаштовуються на роботу громадяни України, у тому числі біженці: робота з товарами масового споживання (продуктами харчування, засобами гігієни), сфера логістики.

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«Для тих громадян України, хто зараз у Польщі шукає роботу чи планує приїхати у січні, є вакансії на складах у логістиці й електронній комерції. Здебільшого це робота, пов’язана із комплектацією та пакуванням замовлень. Саме у цих галузях можливе збільшення кількості вакансій з нового року, оскільки все ще бракує працівників на місцевому ринку», – розповідає директор з продажів платформи EWL Міхал Вежховський.

З його слів, від цих компаній EWL отримує чимало нових замовлень на кадри на другу половину першого кварталу.

Кваліфікованих працівників все ще бракує

За даними Головстату Польщі (GUS), багатьом компаніям досі бракує кваліфікованих працівників. У листопаді це було проблемою для 40% роботодавців будівельної галузі, а серед великих компаній – для 48,3%.

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Після від’їзду українських чоловіків у 38% транспортних та логістичних компаній повідомили, що відчувають брак кваліфікованих працівників. Це стримує діяльність кожного третього підприємства переробної галузі.

У деревообробній та металургійній промисловості більше 50% роботодавців скаржаться на цю проблему.

За прогнозом експертів EWL, у наступному році Польща знову відчуватиме дефіцит працівників суто «чоловічих вакансій».

Нагадаємо, статус тимчасового захисту у Польщі отримали вже понад 1,5 млн українських громадян. З них у грудні легально працевлаштувалися понад 766 тисяч осіб – це майже в 10 разів більше, ніж у квітні цього року.

Як ми писали раніше, польська економіка у нинішньому році дасть більш ніж 11% приріст ВВП (прогнозують 11,1%). При цьому Польща, як і інші європейські країни, відчуває демографічні проблеми і не в змозі наситити свій ринок праці власними громадянами. До того ж, багатьох поляків не влаштовує зарплата на батьківщині, і вони їдуть на заробітки в сусідню Німеччину або далі на захід. Тому проблема припливу робочої сили стоїть дуже гостро.

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До того ж, на заробітки до Польщі приїжджає все більше іноземців, але агентства з наймання робітників все одно мають серйозні проблеми із виконанням заявок роботодавців.