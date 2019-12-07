Чотирьох підозрюваних у зґвалтуванні застрелили на слідчому експерименті



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Вбивство 27-річної жінки в Хайдарабаді було скоєно в кінці листопада

У місті Хайдарабад в Південній Індії поліцейські застрелили чотирьох обвинувачених у справі про групове зґвалтування і вбивство жінки.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на заяву представників правоохоронних органів.

Вранці 6 грудня фігурантів резонансної кримінальної справи, яка викликала хвилю обурення по всій Індії, доставили на місце злочину для проведення слідчого експерименту. Там обвинувачені, за словами заступника комісара поліції Хайдарабаду, спробували роззброїти конвоїрів і втекти, але були вбиті.

Вбивство 27-річної жінки в Хайдарабаді було скоєно в кінці листопада. Її обвуглене і загорнуте в ковдру тіло знайшли в 50 кілометрах від міста. Перед тим як вбити жертву, зловмисники зґвалтували її. Їх затримали за гарячими слідами.

Злочин викликав широкий громадський резонанс 30 листопада біля поліцейської дільниці, де знаходилися обвинувачені, зібралися сотні місцевих жителів, які вимагали віддати їм ґвалтівників для розправи. Після того як стало відомо про загибель всіх фігурантів справи, індійці знову вийшли на вулиці, але вже зі схвальними гаслами на адресу поліції.

Як зазначає Al Jazeera, індійську поліцію часто звинувачують в позасудових розправах. В країні також гостро стоїть проблема насильства щодо жінок: так, згідно зі статистикою, в 2017 році в країні було зареєстровано 32,5 тисячі випадків зґвалтувань.