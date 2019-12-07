У Німеччині триває розслідування щодо «Боширова» та «Петрова»



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Журналісти Spiegel і група Bellingcat припускають, що в Німеччині були контакти у командира російської військової частини 29155, імовірного керівника «Боширова» і «Петрова»

У Німеччині триває розслідування щодо імовірних співробітників російської військової розвідки, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, розслідування під кодовим позначенням «Нові» веде генеральна прокуратура Німеччини і федеральна кримінальна поліція. Воно відкрите у зв’язку з тим, що російські громадяни, які в справі про отруєння Скрипалів фігурують під іменами Руслан Боширов і Олександр Петров, у 2014 році провели три дні в Німеччині, в районі Франкфурта-на-Майні.

Крім того, журналісти Spiegel і група Bellingcat припускають, що в Німеччині були контакти у командира російської військової частини 29155, імовірного керівника «Боширова» і «Петрова». Йдеться про генерал-майора Андрія Авер’янова.

Spiegel нагадує про розслідування вбивства громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, застреленого влітку цього року в Берліні. 3 грудня Bellingcat і його партнери повідомили, що, за їхніми даними, Хангошвілі застрелив російський громадянин Вадим Красиков, який приїхав до Німеччини з паспортом на чуже ім’я.

У новому розслідуванні Bellingcat, оприлюдненому 6 грудня, стверджується, що він міг служити в загоні спецпризначенняя ФСБ «Вимпел». Німецька влада раніше звинуватила Москву в недостатній співпраці зі слідством у справі про вбивство Хангошвілі.

Як відомо, поліція Великої Британії вивчає роль президента Росії Володимира Путіна у хімічній атаці на колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.