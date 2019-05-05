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    У світі

    Циклон Фані в Індії: кількість загиблих зросла до 16

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    Уряд Індії вже приступив до&nbsp;ліквідації наслідків шторму - Циклон Фані в Індії: кількість загиблих зросла до 16
    Уряд Індії вже приступив до ліквідації наслідків шторму

    Циклон став найпотужнішим в Індії за останні 20 років

    Число загиблих в Індії через потужний циклон Фані, який вдарив в п’ятницю на східний штат Одіші, зросло до 16.

    Про це повідомив в суботу телеканал NDTV.

    Уряд Індії вже приступив до ліквідації наслідків шторму, відновлювальні роботи проводяться в 10 тисяч сіл і 52 міських районах штату. Влада Одіші евакуювала понад 1 млн осіб. Їх поселили в таборах тимчасового розміщення далеко від узбережжя.

    Відзначається, що циклон став найпотужнішим в Індії за останні 20 років. Він несе з собою зливи і вітер, пориви якого досягають 200 км/год. У 1999 році подібний шторм став причиною загибелі більше 10 тисяч людей.

    Раніше повідомлялося, що в результаті циклону Фані в Індії загинули 12 осіб.

    Нагадаємо, циклон Фані накрив східну частину Індії: понад мільйон людей евакуювали.

    Також циклон обрушився на Бангладеш: 12 людей загинули.

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