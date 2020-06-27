Coca-Cola планує відмовиться від реклами в усіх соціальних мережах



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Таке рішення було прийнято в зв’язку з «поляризованою атмосферою» в США

Це робиться, щоб висловити протест у зв’язку з відсутністю регулювання контенту з ненависницькими висловлюваннями, расизмом і насильством

Найбільший в світі виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Company щонайменше на 30 днів відмовиться від розміщення реклами в усіх соціальних мережах в зв’язку з бойкотом Facebook. Про це йдеться в заяві головного виконавчого директора Джеймса Квінсі.

«У світі немає місця расизму, і немає місця расизму в соціальних мережах», – заявив Квінсі, додавши, що протягом 30 днів керівництво компанії перегляне рекламну політику і визначить, чи потрібно вносити в неї зміни.

Раніше аналогічну заяву щодо розміщення реклами в Facebook, Twitter і Instagram зробила компанія Unilever. Відзначається, що таке рішення було прийнято в зв’язку з «поляризованою атмосферою» в США.

Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP), організація із захисту громадянських прав Color of Change, правозахисна організація Антидефамаційна ліга США (ADL) та інші правозахисники закликали компанії припинити розміщувати рекламу в Facebook, щоб висловити протест у зв’язку з відсутністю регулювання контенту з ненависницькими висловлюваннями, расизмом і насильством.

Як повідомлялося раніше, більше десяти потужних рекламодавців у США вирішили не розміщувати рекламу у Facebook, приєднавшись до ініціативи «зупинити насильство задля прибутку».

Серед компаній, що виступили проти правил Facebook із модерації контенту – міжнародна мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben&Jerry, компанія з прокату фільмів Magnolia Pictures та інші.

Компанія Ben&Jerry закликала Facebook «вжити потужніших дій, щоб убезпечити платформу від її використання для розділу країни, придушення голосування, роздмухування расизму та поширення закликів до насильства а також нанесення шкоди нашій демократії».

Компанія Patagonia заявила про призупинку розміщення реклами у Facebook та Instagram.