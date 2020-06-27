Coca-Cola планує відмовиться від реклами в усіх соціальних мережах
Це робиться, щоб висловити протест у зв’язку з відсутністю регулювання контенту з ненависницькими висловлюваннями, расизмом і насильством
Найбільший в світі виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Company щонайменше на 30 днів відмовиться від розміщення реклами в усіх соціальних мережах в зв’язку з бойкотом Facebook. Про це йдеться в заяві головного виконавчого директора Джеймса Квінсі.
«У світі немає місця расизму, і немає місця расизму в соціальних мережах», – заявив Квінсі, додавши, що протягом 30 днів керівництво компанії перегляне рекламну політику і визначить, чи потрібно вносити в неї зміни.
Раніше аналогічну заяву щодо розміщення реклами в Facebook, Twitter і Instagram зробила компанія Unilever. Відзначається, що таке рішення було прийнято в зв’язку з «поляризованою атмосферою» в США.
Як повідомлялося раніше, більше десяти потужних рекламодавців у США вирішили не розміщувати рекламу у Facebook, приєднавшись до ініціативи «зупинити насильство задля прибутку».
Серед компаній, що виступили проти правил Facebook із модерації контенту – міжнародна мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben&Jerry, компанія з прокату фільмів Magnolia Pictures та інші.
Компанія Ben&Jerry закликала Facebook «вжити потужніших дій, щоб убезпечити платформу від її використання для розділу країни, придушення голосування, роздмухування расизму та поширення закликів до насильства а також нанесення шкоди нашій демократії».
Компанія Patagonia заявила про призупинку розміщення реклами у Facebook та Instagram.