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    У світі

    Меркель закликала Європу готуватися до світу без лідерства США

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    Меркель запевнила, що Берлін продовжить нарощувати військовий потенціал

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Європу готуватися до світу без лідерства США.

    Про це вона розповіла в інтерв'ю The Guardian.

    Меркель заявила, що європейські країни повинні серйозно подумати над новою реальністю, в якій Вашингтон не прагне виконувати роль світового лідера, як раніше.

    «Ми виросли з певним знанням того, що Сполучені Штати хочуть бути світовою державою. Якщо США зараз хочуть перестати виконувати цю роль з власної волі, нам потрібно було б серйозно задуматися над цим», - заявила канцлер ФРН.

    Коментуючи скорочення американського військового контингенту в Німеччині, Меркель зауважила, що війська США допомагають захищати не тільки центральні райони НАТО, а й інтереси Вашингтона.

    Вона запевнила, що Берлін продовжить нарощувати військовий потенціал, і висловила надію на збереження оборонного співробітництва зі США.

    «Подивіться на світ, на Китай чи Індію. Є вагомі підстави зберігати прихильність трансатлантичному оборонному співтовариству і нашій спільній ядерній парасольці», - резюмувала Меркель.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині.

    За даними джерел ЗМІ, відповідне розпорядження нещодавно підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайєн.

    Також підкреслюється, що рішення не пов'язане з відмовою канцлера ФРН Ангели Меркель брати участь в саміті G7, який планувався на кінець червня у Вашингтоні.

    При цьому виведення військ пройде на тлі напруженості між країнами, викликаної низькими військовими витратами Німеччини.

    США Берлін Вашингтон
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