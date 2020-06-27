Результат спалаху коронавірусу в США. Золото знову подорожчало



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Ціна на золото зростає під час нестабільності і кризи

Свіжі дані про значне зростання захворюваності на коронавірус в США вплинули на ціну золота. Вона піднялася понад 1 776 доларів за унцію. Це стало найвищим показником майже за вісім років. Про це пише CNN.

«Минулого тижня глобальні інвестори в значній мірі проігнорували побоювання з стосовно нових вогнищ коронавірусної інфекції в деяких штатах США, Німеччині та Китаї, а також зростаючої захворюваності в Латинській Америці і Карибському басейні. Але в середу трейдери показали ознаки того, що їм стає не по собі», – сказано у повідомленні.

Ціна на золото піднялася понад 1 776 доларів за унцію, найвищого рівня за майже вісім років. При цьому аналітики вважають, що золото може зрости і більше – до 1 800 доларів за унцію.

Раніше повідомлялося, що ціни на золото почали стрімко дорожчати з самого початку коронавірусної кризи. Після зростання 10 квітня золото знову стало користуватися підвищеним попитом. Так, ціна червневого ф’ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex 14 квітня зросла до 1785 доларів за тройську унцію, що було максимальною ціною з 2012 року.

Нагадаємо, світові ціни на золото в середу, 19 лютого, зросли до максимальної позначки з початку 2013 року. Дорогоцінні метали дорожчають на фоні новин щодо коронавірусу.

Як повідомлялося, у зв’язку з введенням в дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов’язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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