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    У світі

    Помер творець знаменитого логотипу Нью-Йорк

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    У 1977 році Глейзер в рамках кампанії по просуванню туризму в Нью-Йорку розробив логотип I Love New York&nbsp; - Помер творець знаменитого логотипу Нью-Йорк
    У 1977 році Глейзер в рамках кампанії по просуванню туризму в Нью-Йорку розробив логотип I Love New York 

    Цей логотип став частиною американської поп-культури і пізнаваним символом Нью-Йорка

    Американський графічний дизайнер Мілтон Глейзер, який створив знаменитий логотип Нью-Йорку і журнал New York Magazine, помер в день свого народження у віці 91 року. Про це в п’ятницю, 26 червня, повідомляє The New York Times з посиланням на його вдову.

    Причиною смерті Глейзера став інсульт. Дизайнер також страждав нирковою недостатністю.

    e4a119036d7324e86aa986f420068882Американський графічний дизайнер Мілтон Глейзер

    У 1977 році Глейзер в рамках кампанії по просуванню туризму в Нью-Йорка розробив логотип I Love New York («Я люблю Нью-Йорк»), що складається з чотирьох символів, де між буквами I і NY розташоване червоне серце, що заміняє у фразі слово «кохаю». Ця робота стала частиною американської поп-культури і впізнаваним символом Нью-Йорка.

    Інше відомий твір дизайнера – психоделічний постер 1967 року з Бобом Діланом, на якому зображений силует музиканта з різнокольоровими волоссям.

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    У 2004 році Глейзер отримав нагороду від Національного музею дизайну за значний внесок у розвиток сучасного дизайну. У 2009 році тодішній президент США Барак Обама вручив йому Національну медаль мистецтв за видатні досягнення і підтримку мистецтва.
    США Нью-Йорк мистецтво
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