Помер творець знаменитого логотипу Нью-Йорк
Цей логотип став частиною американської поп-культури і пізнаваним символом Нью-Йорка
Американський графічний дизайнер Мілтон Глейзер, який створив знаменитий логотип Нью-Йорку і журнал New York Magazine, помер в день свого народження у віці 91 року. Про це в п’ятницю, 26 червня, повідомляє The New York Times з посиланням на його вдову.
Причиною смерті Глейзера став інсульт. Дизайнер також страждав нирковою недостатністю.
Американський графічний дизайнер Мілтон Глейзер
У 1977 році Глейзер в рамках кампанії по просуванню туризму в Нью-Йорка розробив логотип I Love New York («Я люблю Нью-Йорк»), що складається з чотирьох символів, де між буквами I і NY розташоване червоне серце, що заміняє у фразі слово «кохаю». Ця робота стала частиною американської поп-культури і впізнаваним символом Нью-Йорка.
Інше відомий твір дизайнера – психоделічний постер 1967 року з Бобом Діланом, на якому зображений силует музиканта з різнокольоровими волоссям.