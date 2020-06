Помер творець знаменитого логотипу Нью-Йорк



Американський графічний дизайнер Мілтон Глейзер, який створив знаменитий логотип Нью-Йорку і журнал New York Magazine, помер в день свого народження у віці 91 року. Про це в п’ятницю, 26 червня, повідомляє The New York Times з посиланням на його вдову.

Причиною смерті Глейзера став інсульт. Дизайнер також страждав нирковою недостатністю.

Американський графічний дизайнер Мілтон Глейзер

У 1977 році Глейзер в рамках кампанії по просуванню туризму в Нью-Йорка розробив логотип I Love New York («Я люблю Нью-Йорк»), що складається з чотирьох символів, де між буквами I і NY розташоване червоне серце, що заміняє у фразі слово «кохаю». Ця робота стала частиною американської поп-культури і впізнаваним символом Нью-Йорка.

Інше відомий твір дизайнера – психоделічний постер 1967 року з Бобом Діланом, на якому зображений силует музиканта з різнокольоровими волоссям.

У 2004 році Глейзер отримав нагороду від Національного музею дизайну за значний внесок у розвиток сучасного дизайну. У 2009 році тодішній президент США Барак Обама вручив йому Національну медаль мистецтв за видатні досягнення і підтримку мистецтва.