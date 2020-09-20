Covid-19 у країнах Балтії: добова кількість нових хворих за два тижні зросла в чотири рази



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В Європі зростають темпи поширення коронавірусу

Латвія, Литва та Естонія відзначають ріст захворюваності на коронавірус

В Естонії за добу виявлено 50 нових випадків зараження коронавірусом, в Литві зареєстровано 80, в Латвії – ще 10.

Двома тижнями раніше, 7 вересня, в країнах Балтії за добу було виявлено 37 нових випадків коронавірусу: 20 з них були зафіксовані в Литві, 16 – в Естонії та один – в Латвії.

В Естонії за останню добу за результатами 1 823 тестів на коронавірус було виявлено 50 нових випадків зараження Covid-19, повідомив в неділю департамент здоров'я республіки. Загальна кількість заражених в республіці збільшилася до 2 924. Двотижневий показник поширення Covid-19 в Естонії становить 30,78 нових випадків на 100 тис. осіб.

З початку пандемії в Естонії 2 377 осіб одужали. Число жертв коронавірусу в республіці залишилося незмінним – 64.

У Литві за минулу добу зафіксовано 80 нових випадків коронавірусу, 15 з них зареєстровані в Вільнюсі, повідомляє Національний центр громадської охорони здоров'я республіки (НЦОЗ).

З початку пандемії в Литві підтверджено 3 744 випадки Covid-19, 1 442 людини продовжують хворіти, 2 198 пацієнтів одужали.

У Латвії за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків Covid-19, повідомляє Центр профілактики та контролю захворювань республіки (ЦПКЗ). З початку пандемії в Латвії коронавірусом заразилися 1 525 осіб.

За весь період пандемії в республіці 1 248 осіб одужали, 36 осіб померли.

Раніше у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

Нагадаємо, Україна за минулу добу, 19 вересня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Коронавірус в Україні

Всього 175678

Хворіють 94609

Одужали 77512

Померли 3557

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

Джерело: Інтерфакс-Україна