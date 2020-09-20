Епідеміолог визнала: в українських лікарнях проблема не лише з інфекцією коронавірусу



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Всі лікарні повинні дотримуватися санітарних заходів, - зазначила лікарка

Фахівець звертає увагу на проблему внутрішньо лікарняних інфекцій

Завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні «Охматдит» Катерина Сояк розкритикувала лікарів, які не носять маски або носять їх на підборідді. Про це медик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«В цьому логіки немає, це порушення правил використання засобів індивідуального захисту. Якщо це роблять лікарі, це поганий приклад для населення», – зазначає медик.

Епідеміолог також додає, що лікарні ніхто не перевіряє на дотримання правил безпеки.

«Не думаю, що ця проблема має підніматися на національний рівень. Це має вирішуватися на рівні лікувального закладу. Звичайно, певні перевірки приходять, моніторингові візити. Але все це не дасть результатів, якщо всередині закладів не налагоджена система інфекційного контролю, немає людини, яка за цим слідкує. Я вважаю, що потрібно просто обирати відповідальних людей, які будуть моніторити це», – вважає Сояк.

Крім того, лікарка прокоментувала твердження пацієнтів, від яких вимагають обов’язкові негативні результати ПЛР-тесту перед операціями, про те, що вони можуть контактувати з неперевіреними хворими, які потрапляють у медзаклади по швидкій допомозі.

«Перше, що необхідно, це налагодження в лікарнях системи інфекційного контролю. Кожний стаціонарний заклад повинен мати спеціаліста з інфекційного контролю. Принаймні, це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров’я, і всі європейські країни, де система охорони здоров’я вважається розвиненою, мають такого спеціаліста на рівні кожного лікувального закладу», – пояснила Сояк.

Крім того, медик зазначала, що всі лікарні повинні дотримуватися санітарних заходів, тому що крім коронавірусу існують багато інших інфекцій.

У будь-якому випадку треба намагатися, щоб не перетиналися хоча б обстежені з необстеженими. Це стосується не тільки Covid-19, у нас існує доволі багато внутрішньо лікарняних інфекцій, які якраз передаються таким шляхом, коли ми змішуємо потоки ургентних і не ургентних пацієнтів», – додає Сояк.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

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