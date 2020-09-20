Віцепрем’єр Узбекистану помер від ускладнень через коронавірус
Від коронавіруса також помер заступник міністра фінансів Узбекистану Єркін Турсунов
Віцепрем’єр Узбекистану Уктам Барноєв помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомили в оперативному штабі при уряді країни.
«Уктам Ісаєвич Барноєв помер сьогодні у віці 56 років від ускладнень, викликаних коронавірусом», – заявив представник штаба.
Про госпіталізацію Барноєва стало відомо в кінці липня. Пізніше повідомлялося, що віцепрем’єр лікувався в Німеччині. Від коронавіруса також помер заступник міністра фінансів Узбекистану Єркін Турсунов.
В уряді Уктам Барноєв курирував аграрний і продовольчий сектор в Узбекистані. Раніше він очолював Бухарську область.
У ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.
Нагадаємо, Україна за минулу добу, 19 вересня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.