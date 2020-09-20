Віцепрем’єр Узбекистану помер від ускладнень через коронавірус



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Віцепрем’єр Узбекистану Уктам Барноєв

Від коронавіруса також помер заступник міністра фінансів Узбекистану Єркін Турсунов

Віцепрем’єр Узбекистану Уктам Барноєв помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомили в оперативному штабі при уряді країни.

«Уктам Ісаєвич Барноєв помер сьогодні у віці 56 років від ускладнень, викликаних коронавірусом», – заявив представник штаба.

Про госпіталізацію Барноєва стало відомо в кінці липня. Пізніше повідомлялося, що віцепрем’єр лікувався в Німеччині. Від коронавіруса також помер заступник міністра фінансів Узбекистану Єркін Турсунов.

В уряді Уктам Барноєв курирував аграрний і продовольчий сектор в Узбекистані. Раніше він очолював Бухарську область.

Перший випадок коронавіруса в Узбекистані був виявлений 15 березня. За останніми даними, число заражених з початку пандемії в країні перевищило 51 тисячу. Померли 429 пацієнтів, більш 47 тисяч одужали. У серпні число виявлених випадків зараження знизилося, але у вересні динаміка знову виросла.

У ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

Нагадаємо, Україна за минулу добу, 19 вересня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.