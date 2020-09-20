Влада Мюнхену заборонила алкоголь на території Октоберфесту через коронавірус



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Фото DW

Ця перше скасування всесвітньо відомого фестивалю з часів Другої світової війни

Влада Мюнхену не лише скасувала традиційне святкування пивного фестивалю Октоберфест, але й заборонила алкоголь для запобігання «замінників» цього заходу.

Як повідомляє Deutsche Welle, нинішня заборона – перше з часів Другої світової війни скасування всесвітньо відомого фестивалю.

Октоберфест мав розпочатися 19 вересня й тривати до 4 жовтня. Проте заходи по всій Німеччині були скасовані через пандемію коронавірусу.

Втім, у мерії побоювалися, що заборона не могла зупинити любителів пива.

За інформацією міста, «дві приватні особи» зареєстрували демонстрації на Терезієнвізе (місті проведення фестивалю) на суботу – одна, щоб продемонструвати «наше право на альтернативний Октоберфест», а інша з метою «збереження традицій і звичаїв».

Через це влада Мюнхена була вимушена ввести повну заборону вживання алкоголю на Терезієнвізе. За даними поліції на території традиційного проведення фестивалю атмосфера «залишалася спокійною, лише кілька людей, деякі в традиційному одязі Октоберфесту, гуляли або проводили пікніки невеликими групами».

У ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

Нагадаємо, Україна за минулу добу, 19 вересня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.