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    Здоров'я

    Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу

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    В Україні було зареєстровано&nbsp;48&nbsp;нових летальних випадків&nbsp; - Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу
    В Україні було зареєстровано 48 нових летальних випадків 

    Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція

    Україна за минулу добу, 19 серпня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції.

    У країні було зареєстровано 48 нових летальних випадків. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

    Першою в рейтингу опинилася Росія з 144 померлими. Слідом за Україною на третє місце вийшла Румунія – там померли 42 пацієнти. Топ-5 рейтингу закрили Великобританія і Франція з 27 і 26 летальними випадками відповідно.

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    В Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240). 

    Одужали за минулу добу – 758 осіб (днем раніше – 1268), померли 41 – (48).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

    Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    рейтинг Україна ВООЗ коронавірус
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