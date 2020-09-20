Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу



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В Україні було зареєстровано 48 нових летальних випадків

Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція

Україна за минулу добу, 19 серпня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції.

У країні було зареєстровано 48 нових летальних випадків. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Першою в рейтингу опинилася Росія з 144 померлими. Слідом за Україною на третє місце вийшла Румунія – там померли 42 пацієнти. Топ-5 рейтингу закрили Великобританія і Франція з 27 і 26 летальними випадками відповідно.

В Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Одужали за минулу добу – 758 осіб (днем раніше – 1268), померли 41 – (48).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.