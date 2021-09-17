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    Данія оголосила про кінець епідемії і зняла всі обмеження, попри сотні тисяч заражених

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    Тепер данці забудуть, що таке маски - Данія оголосила про кінець епідемії і зняла всі обмеження, попри сотні тисяч заражених
    Тепер данці забудуть, що таке маски
    Фото з відкритих джерел

    Перша в світі країна оголосила про кінець Covid-19

    Данія перша в світі оголосила про закінчення епідемії. Це відбулося всього через три дні після того, як ВООЗ оголосила, що коронавірус залишиться з нами назавжди, і через 548 днів після початку епідемії.

    Данія скасувала всі карантинні обмеження та зелені паспорти, а також оголосила, що коронавірус перестав бути загрозою національній безпеці. Про це повідомляє сайт calcalist.

    Тим часом рівень захворюваності в цій країні зовсім не дорівнює нулю. За даними на 17 вересня, в Данії залишилося 352 тисячі заражених, що становить 6% населення, смертність – 0,7%. Данці пов'язують свій успіх з тим, що 80% людей старше 12 років щеплені двома дозами вакцини.

    Тепер у Данії немає необхідності носити маску ніде, крім аеропорту. Немає обмежень на скупчення людей. Частина роботодавців заявила, що немає необхідності повідомляти про зараження: хворий може сидіти вдома до одужання, не ставлячи колег до відома. На офіційному інформаційному сайті, присвяченому епідемії, відсутнє слово «карантин» і нічого не говориться про контакти з діагностованими хворим.

    У Швеції, де влітку більшість громадян теж зробили щеплення другий дозою, також мають намір зняти в кінці вересня обмеження, в основному – на скупчення людей.

    Нагадаємо, уряд Данії ухвалив рішення скасувати всі карантинні обмеження, раніше запровадженні через пандемію Covid-19.

    Теги: Данія карантин щеплення населення ВООЗ коронавірус
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    Данія оголосила про кінець епідемії і зняла всі обмеження, попри сотні тисяч заражених