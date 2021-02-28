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    У Британії знижується кількість випадків Covid-19

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    У Великій Британії знижується кількість випадків Covid-19 - У Британії знижується кількість випадків Covid-19
    У Великій Британії знижується кількість випадків Covid-19

    У Великій Британії вперше з жовтня виявили менше 8 тис. випадків зараження коронавірусом

    У Великій Британії за минулу добу виявили 7 434 нових підтверджених випадки зараження SARS-CoV-2, що стало найнижчим показником з другого жовтня минулого року.

    Про це свідчать дані, опубліковані на сайті урядової інформації.

    «Темпи поширення інфекції знижуються з початку січня, коли в добу зазначалося по 50-60 тис. нових випадків. З початку пандемії у Великій Британії результати аналізів на коронавірус виявилися позитивними у 4,17 млн осіб», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що за останні 24 години померли 290 інфікованих.

    За останніми даними, загальне число виявлених заражених коронавірусом в країні в результаті цього стало становити більше 4,17 млн.

    Відзначимо, що сумарна кількість летальних випадків від Covid-19 в Великій Британії на цей момент становить понад 135 тис., за добу померли 290 інфікованих.

    Вкрай складна епідеміологічна обстановка почала складатися у Великій Британії з грудня минулого року через поширення мутованого штаму коронавірусу, який, згідно з попередніми оцінками фахівців, може бути до 70% заразніший, а його летальність може бути вищою на 30%. З 4 січня на території всієї країни діє карантин, який почне слабшати з 8 березня.

    Кампанія з вакцинації у Великій Британії розпочалася 8 грудня 2020 року. До теперішнього часущеплені 19,7 млн осіб - більше 29% населення королівства. До кінця липня можливість отримати вакцину буде у всіх жителів країни старших 16 років. Поки що в королівстві роблять щеплення препаратами американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

    Теги: карантин населення коронавірус
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