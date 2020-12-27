Науковці розкрили вплив нового штаму коронавірусу на дітей

Новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році

Новий штам Covid-19 легше проникає в дитячий організм

Новий штам коронавірусу, який виявили у Великобританії в грудні цього року, частіше вражає дітей. Про це йдеться в дослідженні фахівців з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, повідомляє Daily Mail.

За даними Управління національної статистики, коронавірус більш поширений серед школярів. У вихованців 7 – 11 класів виявився найвищий рівень інфікування серед всього населення.

Професор Венді Барклай з Імперського коледжу Лондона пояснив, що попередньому вірусу було складніше зв’язувати рецептор ACE2 і проникати в клітини, тому дорослі, у яких більше ACE2 в носі й горлі, були більш легкою мішенню для вірусу. Новий штам Covid-19 легше проникає в дитячий організм.

За словами експертів, якщо ця теорія буде підтверджена, це дозволить пояснити велику заразність коронавірусу.

За словами вчених, новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році.

Нагадаємо, вчені розкрили головну небезпеку «британського» штаму коронавірусу.

Як повідомлялося, британський штам вірусу виявили у Франції та Іспанії.

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