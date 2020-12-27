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    У світі

    Науковці розкрили вплив нового штаму коронавірусу на дітей

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    Новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році - Науковці розкрили вплив нового штаму коронавірусу на дітей
    Новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році

    Новий штам Covid-19 легше проникає в дитячий організм

    Новий штам коронавірусу, який виявили у Великобританії в грудні цього року, частіше вражає дітей. Про це йдеться в дослідженні фахівців з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, повідомляє Daily Mail.

    За даними Управління національної статистики, коронавірус більш поширений серед школярів. У вихованців 7 – 11 класів виявився найвищий рівень інфікування серед всього населення.

    Професор Венді Барклай з Імперського коледжу Лондона пояснив, що попередньому вірусу було складніше зв’язувати рецептор ACE2 і проникати в клітини, тому дорослі, у яких більше ACE2 в носі й горлі, були більш легкою мішенню для вірусу. Новий штам Covid-19 легше проникає в дитячий організм.

    За словами експертів, якщо ця теорія буде підтверджена, це дозволить пояснити велику заразність коронавірусу.

    За словами вчених, новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році.

    Нагадаємо, вчені розкрили головну небезпеку «британського» штаму коронавірусу.

    Як повідомлялося, британський штам вірусу виявили у Франції та Іспанії.

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    Теги: населення ВООЗ коронавірус
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