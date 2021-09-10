Перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження

У Данії повністю вакциновані майже три чверті дорослих, а показники госпіталізації від Covid-19 – низькі

Уряд Данії ухвалив рішення скасувати всі карантинні обмеження, раніше запровадженні через пандемію Covid-19. Як повідомляє Politico, обмеження мають бути скасовані вже цієї п’ятниці, 10 вересня. Це зробить Данію першою країною в Європейському Союзі, яка повернеться до докарантинного життя.

«Вакцини та величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого проміжку часу – це основа того, чому ми стаємо сильнішими», – зазначив міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке.

Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що через високі показники вакцинації та низький рівень випадків тяжкого перебігу захворювання і смертей вірус «більше не становить серйозної загрози для суспільства».

При цьому у країні більше не вимагатиметься ковід-перепустка для входу в ресторани, спортивні центри або нічні клуби, а на карантин відправлятимуть лише інфікованих людей. Також у країні запрацюють школи, а офісні співробітники зможуть повернутися до звичного місця роботи.

Як зазначає видання, цей крок є останнім серед рішень країни щодо пом'якшувальних заходів, запроваджених задля боротьби з пандемією. Раніше, 13 серпня у Данії була скасована вимога про обов’язкове носіння масок у громадському транспорті. Інші скандинавські країни, такі як Швеція, теж збираються скасувати свої обмеження в кінці вересня на тлі поліпшення епідеміологічного прогнозу.

Тим часом ЄС повернув обмеження на в'їзд із шести країн. Україна залишилася в списку з 13 країн, для яких держави-члени ЄС мають з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

Крім того, Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів.

Напередодні Польща відкрила кордони для українських туристів.

До слова, у США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $3 тис.