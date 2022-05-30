Данська компанія відмовилася платити «Газпрому» рублями

Данська компанія Ørsted заявила, що не буде платити за російський газ рублями

«Газпром Експорт» порушить контракт, якщо перестане постачати в Данію газ за євро

Найбільша енергетична компанія Данії, Ørsted, заявила, що не буде виконувати вимоги росіян щодо оплати за газ рублями, а продовжить платити в євро. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ми не маємо жодних юридичних зобов’язань за контрактом, і ми неодноразово повідомляли «Газпром Експорт», що не будемо цього робити (оплачувати газ рублями – ред.). Кінцевий термін платежу – 31 травня, і Ørsted продовжуватиме платити в євро», – пояснили данці.

Вони визнали, що «Газпром Експорт» може перестати постачати газ за чинним контрактом – але, зазначили європейці, це буде порушенням контракту з боку російського монополіста.

«Оскільки не існує прямого газопроводу з Росії до Данії, «Газпром» не зможе безпосередньо припинити постачання газу на територію Данії – таким чином, ми теоретично усе ще отримуватиме газ із Росії. Однак це означає необхідність закупівлі газу для наших потреб на європейському газовому ринку», - зазначила пресслужба Ørsted.

Данці запевнили, що вони готувалися до такого розвитку подій, тож споживачі – перш за все, великі компанії у Данії та Швеції – не відчують дефіциту газу. «Ми маємо ємності для зберігання шаху в Данії та Німеччині, які зараз заповнюються», – компанія заспокоїла своїх клієнтів.

Крім того, Ørsted веде переговори із данською владою і сподівається на допомогу держави у переорієнтуванні на інших постачальників газу.

Компанія запевнила також, що можливе припинення постачання російського газу не вплине на ідею допомоги Україні. Ørsted пообіцяла увесь чистий прибуток за 2022 рік (якщо такий буде) після хеджування та вирахування податку на контракту з «Газпром Експорт» передати на гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, що постачання російського газу до іншої північноєвропейської країни, Фінляндії, припинилося вранці 21 травня. Це підтвердила у спеціальному повідомленні вранці у суботу державна газова компанія Gasum.