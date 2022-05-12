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    Економіка та фінанси

    Скільки компаній готові платити Росії рублями за газ: дані Bloomberg

    Скільки компаній готові платити Росії рублями за газ: дані Bloomberg
    фото: kapital.kz

    Назви компаній не уточнюються

    10 компаній з Євросоюзу відкрили рахунки в Росії для того, щоб здійснювати оплату за газ у рублях. Таким чином, подвоїлася кількість тих, хто згоден з вимогами диктатора Володимира Путіна, повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що ці європейські компанії відкрили рублеві рахунки в «Газпромбанку» для того, щоб платити «Газпрому» за блакитне паливо, не порушуючи санкції.

    За повідомленням наближених до «Газпрому» джерел, загалом двадцять європейських компаній відкрили рахунки, ще 14 клієнтів попросили надати документи, необхідні для їх відкриття. Але назви компанії не уточнюються.

    Як повідомлялося, прем’єр Італії Маріо Драгі стверджує, що щонайменша одна німецька компанія вже почала оплату за російський газ у рублях.

    Нагадаємо, 31 березня Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

    Також стало відомо, що Росія перестала постачати до Європи газ через газопровід «Ямал – Європа». Причиною такого кроку став указ президента Володимира Путіна про санкції проти європейських енергетичних компаній. Однією із компаній, яка потрапила під санкції, є EuRoPol GAZ, що володіє польською частиною газопроводу.

    Теги: росія окупанти газ Газпром війна Україна окупація #stoprussia
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    Скільки компаній готові платити Росії рублями за газ: дані Bloomberg