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    Італійська компанія не буде платити РФ за газ рублями

    Раніше Bloomberg повідомляв, що Eni готується відкрити рублеві рахунки в &laquo;Газпромбанку&raquo; - Італійська компанія не буде платити РФ за газ рублями
    Раніше Bloomberg повідомляв, що Eni готується відкрити рублеві рахунки в «Газпромбанку»
    фото: Bloomberg

    Eni спростувала намір йти на поступки Путіну

    Італійська компанія Eni має намір дотримуватися існуючих договірних умов із закупівель російського природного газу і тому не відкривала рублевого рахунка. Про це заявив фінансовий директор Eni Франческо Гаттеі, передає інформагентство Ansa.

    «Ми оплачуватимемо газ, що надійшов, у суворій відповідності з договірними умовами та міжнародними санкціями. Валюта договору та рахунки-фактури будуть у євро, і ми не відкривали рахунки в рублях», – сказав він.

    27 квітня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в «Газпромбанку», проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

    Як повідомлялося, представники чотирьох країн Європейського союзу погодилися на відкриття рублевих рахунків у «Газпромбанку», аби оплачувати російський газ.

    Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

    Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

    Згодом стало відомо, що Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

    Напередодні Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях.

    Видання Bloomberg писало про чотирьох євровідступників, які погодилися на оплату російського газу рублями, але не називало їх. Втім, одна із країн зізналася сама – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у його країні немає інших робочих варіантів.

    До слова, російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

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    Теги: росія окупанти газ війна Україна окупація #stoprussia
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    Італійська компанія не буде платити РФ за газ рублями