Російський газовий шантаж триває: РФ перекрила Фінляндії кран

Фінська компанія Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел

Вранці 21 травня постачання російського газу до Фінляндії припинилося. Це підтвердила у спеціальному повідомленні вранці у суботу державна газова компанія Gasum.

У наступні дні протягом літнього сезону 2022 року оператор постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел – трубопроводом Balticconnector з Естонії.

Як відомо, Gasum не прийняла вимоги російської сторони про оплату газу в рублях. Фінська компанія повідомила, що ініціює арбітражний розгляд щодо контракту на постачання газу з ТОВ «Газпром експорт».

20 травня фінляндська компанія Gasum повідомила, що отримала від російського «Газпрому» попередження про припинення постачання газу з 21 травня.

Нагадаємо також, що 18 травня Фінляндія (разом зі Швецією) у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подала заявки на вступ до НАТО. Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів. Тепер заявку має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

Зазначимо, що увесь час підготовки вступу Фінляндії до НАТО Росія погрожувала цій країні розгорнути ядерну зброю біля їхніх кордонів. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявляв, що РФ не буде «просто миритися» із вступом Фінляндії до Альянсу, а МЗС заявляло про кроки у відповідь «як військово-технічного, так і іншого характеру».

Утім, 18 травня, сам очільник МЗС Росії Сергій Лавров зробив іншу заяву – мовляв, вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу нічого принципово не змінить.

Але пізніше речниця російського МЗС Марія Захарова наголосила, що на вступ Фінляндії до Альянсу Росія відповість військовими заходами.