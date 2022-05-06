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    Економіка та фінанси

    Австрія поставила крапку: країна не платитиме Росії за газ рублями

    Країни ЄС відмовляються платити Росії за газ в рублях - Австрія поставила крапку: країна не платитиме Росії за газ рублями
    Країни ЄС відмовляються платити Росії за газ в рублях
    фото з відкритих джерел

    Глава МЗС Австрії заявив, що Путін домігся згуртованості країн НАТО

    Австрія не планує платити за газ, що поставляється Росією, в рублях. Про це заявив у четвер, 5 травня, глава МЗС Австрії Александр Шалленберг у коментарі телеканалу Al Jazeera.

    «Наша позиція ясна. Ми віддані вже існуючим угодам (з російською стороною. – Ред.) і не платитимемо в рублях, у нас немає такого наміру», – підкреслив Шалленберг.

    Він також заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїми рішеннями домігся «протилежних результатів», зробивши країни НАТО згуртованішими.

    Раніше повідомлялося, що представники чотирьох країн Європейського союзу погодилися на відкриття рубльових рахунків у «Газпромбанку», аби оплачувати російський газ.

    До слова, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

    Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту.

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    Теги: росія окупанти газ війна Україна окупація #stoprussia
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    Австрія поставила крапку: країна не платитиме Росії за газ рублями