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Депортація очільника Sputnik із Молдови. ЗМІ дізналися, ким є Денісов

Діана Гасюк
glavcom.ua
Депортація очільника Sputnik із Молдови. ЗМІ дізналися, ким є Денісов
фото з відкритих джерел

Журналістам вдалося з'ясувати, що Денисов є співробітником 72-го центру спеціальної служби

Керівник агентства Sputnik Moldova Віталій Денісов, якого відправили з Молдови 13 вересня, є кадровим російським офіцером. Про це повідомляє The Insider.

За відомостями журналістів, Денісов є співробітником 72-го центру спеціальної служби (військова частина ГРУ №54777). Цей центр спеціалізується на інформаційних втручаннях та дезінформації з метою впливу на закордонну аудиторію.

Денісов народився у 1967 році в Закарпатській області. Після закінчення школи він вступив до Львівського вищого військово-політичного училища, яке готувало політичних керівників та військових журналістів.

У 1992 році Денісов відмовився складати присягу Україні і разом з іншими відмовниками з училища переїхав до російської столиці. Там його розмістили в офіцерському гуртожитку неподалік від штаб-квартири ГРУ.

За звітами видання, Денісов мав роботу в газеті «Красная звезда» Міністерства оборони Російської Федерації, де основною темою його статей була діяльність десантних військ. У 2005 році він отримав службову квартиру у Москві та наступне офіцерське посвідчення з номером АА 0014839.

У 2013 році Денісов працював у Головному слідчому управлінні Московської області. Проте, журналістам не вдалося встановити, які саме обов'язки він там виконував.

Після роботи в слідчому комітеті Денісов приєднався до 72-го центру спеціальної служби. У 2016 році йому було присвоєно звання полковника ВДВ, а в 2019-му він був призначений головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Після цього він очолив радіостанцію у Баку, а у минулому році переїхав до Кишинева.

Як повідомлялося, міграційна служба Молдови під конвоєм вислала з країни очільника Sputnik Moldova, 56-річного росіянина Віталія Денісова. Причина – втручання у внутрішні справи, що створює загрозу інформаційній безпеці країни. 

Денісову також заборонено в’їзд до Молдови на 10 років.

Згідно з молдавським законодавством іноземця можуть оголосити небажаним, якщо він здійснював, здійснює або має намір здійснювати діяльність, що становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.

Теги: Молдова росіяни

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