Молдова видворила із країни російського пропагандиста
У Молдові після повномасштабного вторгнення заблокували сайти sputnik.md, очільником якого є Денісов
Міграційна служба Молдови під конвоєм вислала з країни очільника Sputnik Moldova, 56-річного росіянина Віталія Денісова. Причина – втручання у внутрішні справи, що створює загрозу інформаційній безпеці країни. Про це повідомляє NewsMaker.
Денісову також заборонено в’їзд до Молдови на 10 років.
Згідно з молдавським законодавством іноземця можуть оголосити небажаним, якщо він здійснював, здійснює або має намір здійснювати діяльність, що становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.
Нагадаємо, що у Молдові після повномасштабного вторгнення РФ до України заблокували сайти sputnik.md та gagauznews.md за інформацію, що розпалює ненависть в умовах надзвичайної ситуації в країні. Після цього Sputnik запустив нові сайти замість заблокованих, проте у березні 2023 року спецслужби Молдови їх також заблокували.
Раніше повідомлялося, що Молдова видворила 45 дипломатів і робітників посольства РФ.
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